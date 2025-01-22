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ССО розповіли про запеклий бій з північними корейцями: вбито 21 та поранено 40 бійців КНДР

Валентина РоманенкоСереда, 22 січня 2025, 09:30
ССО розповіли про запеклий бій з північними корейцями: вбито 21 та поранено 40 бійців КНДР
скриншот

Оператори Сил спеціальних операцій знищили 21 та поранили 40 північнокорейських військових, які наступали на українські позиції у Курській області РФ.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Наступ північних корейців, які воюють на боці Росії, оператори 8-го полку ССО ЗСУ разом із дружніми піхотинцями стримували понад вісім годин зі стрілецькою зброєю та гранатометами. Також працювали снайпери.

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На дев’ятій годині бою в групи CCO залишилася лише третина боєкомплекту. Решту вони витратили на знищення ворогів.

Оператори ухвалили рішення щодо ексфільтрації (тактика військових для швидкого виведення групи з поля бою в безпечне місце).

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Повідомляється, що бійці злагоджено вийшли на двох авто Humvee.

ССОКНДРКурська область
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