ССО розповіли про запеклий бій з північними корейцями: вбито 21 та поранено 40 бійців КНДР
Середа, 22 січня 2025, 09:30
Оператори Сил спеціальних операцій знищили 21 та поранили 40 північнокорейських військових, які наступали на українські позиції у Курській області РФ.
Джерело: пресслужба ССО
Деталі: Наступ північних корейців, які воюють на боці Росії, оператори 8-го полку ССО ЗСУ разом із дружніми піхотинцями стримували понад вісім годин зі стрілецькою зброєю та гранатометами. Також працювали снайпери.
Реклама:
На дев’ятій годині бою в групи CCO залишилася лише третина боєкомплекту. Решту вони витратили на знищення ворогів.
Оператори ухвалили рішення щодо ексфільтрації (тактика військових для швидкого виведення групи з поля бою в безпечне місце).
РЕКЛАМА:
Повідомляється, що бійці злагоджено вийшли на двох авто Humvee.