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ССО рассказали об ожесточенном бое с северными корейцами: убит 21 и ранены 40 бойцов КНДР

Валентина РоманенкоСреда, 22 января 2025, 09:30
ССО рассказали об ожесточенном бое с северными корейцами: убит 21 и ранены 40 бойцов КНДР
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Операторы Сил специальных операций уничтожили 21 и ранили 40 северокорейских военных, которые наступали на украинские позиции в Курской области РФ.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Наступление северных корейцев, воюющих на стороне России, операторы 8-го полка ССО ВСУ вместе с дружественными пехотинцами сдерживали более восьми часов со стрелковым оружием и гранатометами. Также работали снайперы.

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На девятом часу боя у группы CCO осталась только треть боекомплекта. Остальное они потратили на уничтожение врагов.

Операторы приняли решение об эксфильтрации (тактика военных для быстрого вывода группы с поля боя в безопасное место).

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Сообщается, что бойцы слаженно вышли на двух авто Humvee.

ССОКНДРКурская область
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