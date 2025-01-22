Зеленський у день Соборності: Ми обрали не срач, а меч, і в слові "разом" наша сила

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Соборності, заявивши, що українці у 2022 році обрали шлях не сварок і розбрату, а шлях спільної боротьби, щоб зберегти країну.

Джерело: президент у відеозверненні з Софійської площі у Києві, де був проголошений Акт злуки

Пряма мова Зеленського: "Наша держава – міцна і незалежна, бо єдина і соборна. Ми пам’ятаємо це завжди, особливо в цей день, 22 січня, День Соборності України. Я записую це звернення на Софійській площі. Історичне місце. Місце сили. Місце мудрості, яку дають нам події, що сталися тут понад сто років тому, і подальші епізоди нашої історії, які доводять: коли ми боремось, то неодмінно ми здобуваємо своє, але коли ми сваримось, тоді своє втрачаємо".

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Деталі: Він нагадав, що саме на цій площі був проголошений Акт злуки, коли УНР і ЗУНР об'єдналися у соборну Україну.

"Але амбіції, розбрат і вороги, які ними скористались – вороги як, до речі, ззовні, так і всередині, – не дали самостійній Україні існувати довго… Кілька поколінь жили під чужими прапорами, традиціями, яким наказували, як жити, як говорити, як думати, кого любити, кого ненавидіти. Ось що таке не своя державність, ось що таке втрата незалежності", – сказав президент.

Він додав, що 24 лютого 2022 року українцям випало довести, наскільки "важливо берегти єдність і бути пліч-о-пліч".

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"(День – ред.) 24 лютого став викликом, іспитом на єдність, на зрілість, на віру в Україну. І ми об’єднались… За покликом всередині. І разом ми змогли вистояти… У слові – "разом" – прихована сила українців. Це про те, на що здатні ми, коли ми обираємо не якісь власні амбіції, а обираємо Україну… Коли обираємо не срач, а меч. Боронити своє. Боронити своїх. Боронити всіма силами", – наголосив президент.

Він згадав початок повномасштабного російського вторгнення, коли "не вистачало зброї на всіх добровольців, але точно вистачало хоробрості, небайдужості, віри в себе, віри в Україну".

"Ось це і є соборність. Ось це – та єдність, яка необхідна, аби вибороти своє, своє право жити в мирі", – сказав президент.

Зеленський висловив упевненість, що на Софійську площу будуть приходити усі наступні покоління українців у всі свята "під синьо-жовтим прапором і в нашій державі".

"І ми зробимо все, аби так було. Аби було не соромно перед ними, аби вони знали, що ми не повторили помилок минулого. І Україна є. Україна єдина. Мирна. Соборна", – підсумував президент.