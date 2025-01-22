Зеленский в день Соборности: Мы выбрали не страч, а меч, а в слове "вместе" наша сила

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности, заявив, что украинцы в 2022 году выбрали путь не ссор и раздора, а путь совместной борьбы, чтобы сохранить страну.

Источник: президент в видеообращении с Софийской площади в Киеве, где был провозглашен Акт воссоединения

Прямая речь Зеленского: "Наше государство – крепкое и независимое, потому что единое и соборное. Мы помним это всегда, особенно в этот день, 22 января, День Соборности Украины. Я записываю это обращение на Софийской площади. Историческое место. Место силы. Место мудрости, которую дают нам события, произошедшие здесь более ста лет назад, и дальнейшие эпизоды нашей истории, которые доказывают: когда мы боремся, то непременно мы получаем свое, но, когда мы ссоримся, тогда свое теряем".

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Детали: Он напомнил, что именно на этой площади был провозглашен Акт воссоединения, когда УНР и ЗУНР объединились в соборную Украину.

"Но амбиции, раздор и враги, которые ими воспользовались – враги как, кстати, извне, так и внутри, – не дали самостоятельной Украине существовать долго... Несколько поколений жили под чужими флагами, традициями, которым приказывали, как жить, как говорить, как думать, кого любить, кого ненавидеть. Вот что такое не своя государственность, вот что такое потеря независимости", – сказал президент.

Он добавил, что 24 февраля 2022 года украинцам выпало доказать, насколько "важно беречь единство и быть бок о бок".

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"(День – ред.) 24 февраля стал вызовом, экзаменом на единство, на зрелость, на веру в Украину.

И мы объединились... По зову внутри. И вместе мы смогли выстоять... В слове – "вместе" – скрыта сила украинцев. Это о том, на что способны мы, когда мы выбираем не какие-то собственные амбиции, а выбираем Украину... Когда выбираем не срач, а меч. Защищать свое. Защищать своих. Защищать всеми силами", – подчеркнул президент.

Он вспомнил начало полномасштабного российского вторжения, когда "не хватало оружия на всех добровольцев, но точно хватало храбрости, неравнодушия, веры в себя, веры в Украину".

"Вот это и есть соборность. Вот это – то единство, которое необходимо, чтобы отвоевать свое, свое право жить в мире", – сказал президент.

Зеленский выразил уверенность, что на Софийскую площадь будут приходить все следующие поколения украинцев во все праздники "под сине-желтым флагом и в нашем государстве".

"И мы сделаем все, чтобы так было. Чтобы было не стыдно перед ними, чтобы они знали, что мы не повторили ошибок прошлого. И Украина есть. Украина единая. Мирная. Соборная", – подытожил президент.