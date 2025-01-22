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Глава дипломатії ЄС Каллас: Україна може виграти війну з Росією за підтримки Євросоюзу

Христина Бондарєва, Українська правдаСереда, 22 січня 2025, 11:28
Глава дипломатії ЄС Каллас: Україна може виграти війну з Росією за підтримки Євросоюзу
Фото: Getty Images

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас вірить, що Україна здатна перемогти у війні проти Росії з підтримкою Європи. 

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на заяву Каллас на щорічній конференції оборонного агентства ЄС

Пряма мова: "Немає абсолютно жодних сумнівів, що ми можемо зробити більше, щоб допомогти Україні. З нашою допомогою вони можуть виграти війну".

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Деталі: Каллас сказала, що Європейський Союз вже виділив Україні 134 млрд євро, в тому числі 50 млрд євро на озброєння, а кількість українських солдатів, підготовлених країнами ЄС, досягне 75 тисяч до кінця січня.

Вона додала, що ЄС працює над 16-м пакетом санкцій проти Росії, та зазначила, що хоче розглянути більше використання знерухомлених активів РФ для допомоги Україні.

Висока представниця наголосила, що єдина мова, якою говорить Владімір Путін, є мова сили. ЄС має силу, а сукупно економіка країн-членів ЄС у 17 разів більше за російську.

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Каллас зазначила, що ЄС повинен показати Путіну, що він програє, і "зупинити його перед тим, які він нападе на когось із нас".

Передісторія:

Європаросійсько-українська війнадопомога Україні
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