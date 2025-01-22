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Глава дипломатии ЕС Каллас: Украина может выиграть войну с Россией при поддержке Евросоюза

Кристина Бондарева, Украинская правдаСреда, 22 января 2025, 11:28
Глава дипломатии ЕС Каллас: Украина может выиграть войну с Россией при поддержке Евросоюза
Фото: Getty Images

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас верит, что Украина способна победить в войне против России с поддержкой Европы. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Каллас на ежегодной конференции оборонного агентства ЕС

Прямая речь: "Нет абсолютно никаких сомнений, что мы можем сделать больше, чтобы помочь Украине. С нашей помощью они могут выиграть войну".

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Детали: Каллас сказала, что Европейский Союз уже выделил Украине 134 млрд евро, в том числе 50 млрд евро на вооружение, а количество украинских солдат, подготовленных странами ЕС, достигнет 75 тысяч до конца января.

Она добавила, что ЕС работает над 16-м пакетом санкций против России, и отметила, что хочет рассмотреть большее использование обездвиженных активов РФ для помощи Украине.

Высокая представительница подчеркнула, что единственный язык, на котором говорит Владимир Путин, является язык силы. ЕС имеет силу, а совокупно экономика стран-членов ЕС в 17 раз больше российской.

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Каллас отметила, что ЕС должен показать Путину, что он проигрывает, и "остановить его перед тем, как он нападет на кого-то из нас".

Предыстория:

Европароссийско-украинская войнапомощь Украине
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