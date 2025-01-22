Після розслідування ЗМІ начальник Головного сервісцентру МВС надумав звільнитися – Bihus.Info

Фігуранти журналістського розслідування – начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик та 8 співробітників столичного ТСЦ №8041 подали декларацію перед звільненням.

Джерело: Bihus.Info з посиланням на Єдиний державний реєстр декларацій

Деталі: Рудик подав декларацію при звільненні – 3 січня. Інформації про те, хто очолить ГСЦ замість Рудика – поки не оприлюднено. Більше того, навіть інформацію про звільнення самого Рудика ні МВС, ні ГСЦ поки ніяк не висвітлювали і не коментували, зазначають журналісти.

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Рудик очолював ГСЦ із 2022 року, у грудні 2024 став одним із фігурантів великого розслідування Bihus.Info про корупцію та неефективну роботу сервісних центрів.

Саме під керівництвом Рудика була розпочата реформа теоретичних і практичних іспитів на отримання посвідчення водія. Очільник ГСЦ обіцяв прозорі та чесні іспити, зокрема запровадження відеоконтролю в комп’ютерних класах та в автівках під час екзаменів, можливість витребувати відео й оскаржити дії екзаменатора, а ще – сервіс електронного запису на сам іспит через е-чергу. Все це мало зробити обслуговування в СЦ швидшим, зручнішим і прозорішим для громадян, зокрема вирішити проблему довгих фізичних черг за талоном на іспит, а також торгівлю ними.

Натомість минулого року в багатьох сервісних центрах громадяни стикнулися з тим, що самостійно "піймати" талон на іспит стало уже не просто важко, а навіть неможливо.

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Така ситуація, зокрема, склалася і в найбільшому сервісному центрі країни – Київському ТСЦ 8041 (вул.Перемоги). Спершу журналістка Bihus.Info пройшла весь шлях самостійно – включно з кількома місяцями "полювання за талонами" в е-черзі та ночівлею під СЦ в черзі за фізичним, а потім журналісти ще понад місяць спостерігали за роботою СЦ і його співробітників та збирали свідчення людей, які купували талони на іспит у цей СЦ.

"Неефективна робота сервісного центру виглядала ще більш обурливо на фоні незадекларованих статків керівництва й робітників цієї структури, починаючи від власне Миколи Рудика, який приїздив на роботу на оформленій на маму автівці – закінчуючи аналогічними історіями рядових інспекторів та адміністраторів", – йдеться матеріалі Bihus.Info.

Після оприлюднення розслідування МВС пообіцяло "системне перезавантаження" сервісних центрів: провести позапланову службову перевірку, розібратися з електронною чергою та призначити "нову команду управлінців" у ГСЦ. З того часу пройшло півтора місяці, більш детальних пояснень за за цей час міністерство не надало.

Окрім Рудика декларації "при звільненні" подала ще низка осіб – адміністратори й інспектори ТСЦ 8041, які стали "героями" журналістського розслідування:

інспектор Андрій Кухельний (часто змінював автівки, оформлюючи їх за неприродньо низькими цінами, зокрема TESLA MODEL 3 – за 20 тис грн, LEXUS 200T – за 30 тис грн)

інспектор Вадим Чистяков (був помічений на новому Volkswagen ID.4 CROZZ, записаному на відсутню в декларації жінку, також не захотів пояснити, хто подарував йому землю і в яку суму обійшлося будівництво заміського будинку)

інспектор Сергій Дацков (після десятка протоколів від Внутрішньої безпеки за недотримання інструкції щодо відеофіксації іспиту – на дружину Дацкова оформили AUDI A4 )

інспектор Роман Журков (не вказував у декларації ні родини, ні автівок – хоча на парковці Сервісного центру регулярно стояли Chevrolet Volt І Chevrolet Menlo, оформлені на маму й тестя Журкова)

інспектор Дмитро Парченко (задекларував покупку Audi A6 суттєво дешевше, аніж її насправді продавав попередній власник)

адміністратор Сергій Панченко (не вказував у деклараціях ні родини, ні майна, водночас журналісти знайшли заміський будинок, оформлений на маму, й дві Toyota Land Cruiser Prado, записані на батька й вірогідно цивільну дружину)

адміністратор Наталія Лось (була помічена одразу на кількох автівках Tesla, одна з котрих оформлена на відсутнього в декларації чоловіка – в декларації перед звільненням таки зазначила його, як свого чоловіка)

адміністратор Анатолій Клименко (в декларації не вказував автівок – хоча на парковці СЦ не раз був помічений Lexus NX, оформлений на його тещу, незадовго до виходу сюжету на батька Клименка також оформили новий Lexus 450H+).