После расследования СМИ начальник Главного сервисцентра МВД надумал уволиться – Bihus.Info

Фигуранты журналистского расследования – начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык и 8 сотрудников столичного ТСЦ №8041 подали декларацию перед увольнением.

Источник: Bihus.Info со ссылкой на Единый государственный реестр деклараций

Детали: Рудык подал декларацию при увольнении - 3 января. Информация о том, кто возглавит ГСЦ вместо Рудыка – пока не обнародована. Более того, даже информацию об увольнении самого Рудыка ни МВД, ни ГСЦ пока никак не освещали и не комментировали, отмечают журналисты.

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Рудык возглавлял ГСЦ с 2022 года, в декабре 2024 года стал одним из фигурантов большого расследования Bihus.Info о коррупции и неэффективной работе сервисных центров.

Именно под руководством Рудыка была начата реформа теоретических и практических экзаменов на получение водительского удостоверения. Глава ГСЦ обещал прозрачные и честные экзамены, в частности введение видеоконтроля в компьютерных классах и в автомобилях во время экзаменов, возможность истребовать видео и обжаловать действия экзаменатора, а еще – сервис электронной записи на сам экзамен через "Е-черга". Все это должно было сделать обслуживание в СЦ более быстрым, удобным и прозрачным для граждан, в частности решить проблему длинных физических очередей за талоном на экзамен, а также торговлю ими.

Зато в прошлом году во многих сервисных центрах граждане столкнулись с тем, что самостоятельно "поймать" талон на экзамен стало уже не просто трудно, а даже невозможно.

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Такая ситуация, в частности, сложилась и в крупнейшем сервисном центре страны - Киевском ТСЦ 8041 (ул.Победы). Сначала журналистка Bihus.Info прошла весь путь самостоятельно - включая несколько месяцев "охоты за талонами" в "Е-черга" и ночевкой под СЦ в очереди за физическим, а затем журналисты еще более месяца наблюдали за работой СЦ и его сотрудников и собирали свидетельства людей, которые покупали талоны на экзамен в этот СЦ.

"Неэффективная работа сервисного центра выглядела еще более возмутительно на фоне незадекларированного состояния руководства и работников этой структуры, начиная от собственно Николая Рудыка, который приезжал на работу на оформленной на маму машине – заканчивая аналогичными историями рядовых инспекторов и администраторов", – говорится в материале Bihus.Info.

После обнародования расследования МВД пообещало "системную перезагрузку" сервисных центров: провести внеплановую служебную проверку, разобраться с электронной очередью и назначить "новую команду управленцев" в ГСЦ. С тех пор прошло полтора месяца, более детальных объяснений за это время министерство не предоставило.

Кроме Рудыка декларации "при увольнении" подал еще ряд лиц – администраторы и инспекторы ТСЦ 8041, которые стали "героями" журналистского расследования:

инспектор Андрей Кухельный (часто менял машины, оформляя их по неестественно низким ценам, в частности Tesla Model 3 - за 20 тыс грн, Lexus 200T - за 30 тыс грн)

инспектор Вадим Чистяков (был замечен на новом Volkswagen ID.4 Crozz, записанном на отсутствующую в декларации женщину, также не захотел объяснить, кто подарил ему землю и в какую сумму обошлось строительство загородного дома)

инспектор Сергей Дацков (после десятка протоколов от Внутренней безопасности за несоблюдение инструкции по видеофиксации экзамена - на жену Дацкова оформлена Audi A4)

инспектор Роман Журков (не указывал в декларации ни семьи, ни автомобилей - хотя на парковке Сервисного центра регулярно стояли Chevrolet Volt и Chevrolet Menlo, оформленные на маму и тестя Журкова)

инспектор Дмитрий Парченко (задекларировал покупку Audi A6 существенно дешевле, чем ее на самом деле продавал предыдущий владелец)

администратор Сергей Панченко (не указывал в декларациях ни семьи, ни имущества, в то же время журналисты нашли загородный дом, оформленный на маму, и две Toyota Land Cruiser Prado, записанные на отца и вероятно гражданскую жену)

администратор Наталья Лось (была замечена сразу на нескольких автомобилях Tesla, одна из которых оформлена на отсутствующего в декларации мужа – в декларации перед увольнением таки отметила его, как своего мужа)

администратор Анатолий Клименко (в декларации не указывал автомобилей – хотя на парковке СЦ не раз был замечен Lexus NX, оформленный на его тещу, незадолго до выхода сюжета на отца Клименко также оформили новый Lexus 450H+).