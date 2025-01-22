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В МЗС анонсували більше цифрових послуг для українців за кордоном

Марія Ємець, Альона Мазуренко Середа, 22 січня 2025, 13:22
В МЗС анонсували більше цифрових послуг для українців за кордоном
Фото: Getty Images

Міністерство закордонних справ України готує значне розширення цифрових консульських послуг для українців за кордоном протягом 2025 року.

Джерело: пресслужба МЗС, "Європейська правда", міністр закордонних справ Андрій Сибіга

Деталі: Сибіга зазначив, що цьогоріч має повноцінно запрацювати система е-Консул, що спростить доступ до консульських послуг. 

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Зокрема, планують запустити автоматизовані нотаріальні послуги у всіх українських дипустановах за кордоном.

"Це означає, що в е-Консул можна буде обрати тип необхідної довіреності чи заяви, за потреби – додати інформацію, й під час візиту до консула на вас чекатиме готовий до підписання документ. Економія часу та зусиль", – зазначив він.

Також протягом шести місяців у системі мають запрацювати нові сервіси для найбільш затребуваних послуг. За словами Сибіги, досвід отримання державних послуг для закордонних українців буде подібним за простотою та доступністю до досвіду користування "Дією".

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В лютому у кількох країнах запровадять кур’єрську доставку закордонних паспортів у співпраці з "Новою поштою", що означає, що заявникам достатньо буде один раз відвідати дипустанову – для здачі біометрики. 

З весни МЗС планує почати видачу за кордоном посвідчень водія.

У другій половині 2025 року має запрацювати комплексна послуга з реєстрації народження дитини за кордоном, яка включатиме державну реєстрацію народження, набуття громадянства України за народженням, реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, внесення дитини до Єдиного державного демографічного реєстру.

Міністр наголосив, що у цей же строк в українських дипустановах має стати доступною можливість оформлення податкового номера (РНОКПП) та ID-картки. 

Нагадаємо, у грудні Кабмін затвердив документ, що додатково спрощує консульські послуги для громадян України за кордоном.

МЗСУкраїнакордон
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