В МИД анонсировали больше цифровых услуг для украинцев за рубежом

Министерство иностранных дел Украины готовит значительное расширение цифровых консульских услуг для украинцев за рубежом в течение 2025 года.

Источник: пресс-служба МИД, "Европейская правда", министр иностранных дел Андрей Сибига

Детали: Сибига отметил, что в этом году должна полноценно заработать система е-Консул, что упростит доступ к консульским услугам.

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В частности, планируют запустить автоматизированные нотариальные услуги во всех украинских дипучреждениях за рубежом.

"Это означает, что в е-Консул можно будет выбрать тип необходимой доверенности или заявления, при необходимости – добавить информацию, и во время визита к консулу вас будет ждать готовый к подписанию документ. Экономия времени и усилий", – отметил он.

Также в течение шести месяцев в системе должны заработать новые сервисы для наиболее востребованных услуг. По словам Сибиги, опыт получения государственных услуг для иностранных украинцев будет подобным по простоте и доступности к опыту пользования порталом "Дия".

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В феврале в нескольких странах введут курьерскую доставку загранпаспортов в сотрудничестве с "Новой почтой", что означает, что заявителям достаточно будет один раз посетить дипучреждение – для сдачи биометрики.

С весны МИД планирует начать выдачу за рубежом водительских удостоверений.

Во второй половине 2025 года должна заработать комплексная услуга по регистрации рождения ребенка за рубежом, которая будет включать государственную регистрацию рождения, приобретение гражданства Украины по рождению, регистрацию в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков, внесение ребенка в Единый государственный демографический реестр.

Министр подчеркнул, что в этот же срок в украинских дипучреждениях должна стать доступной возможность оформления налогового номера (РНОКПП) и ID-карты.

Напомним, в декабре Кабмин утвердил документ, который дополнительно упрощает консульские услуги для граждан Украины за рубежом.