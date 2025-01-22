Шольц пообіцяв, що Німеччина незабаром обговорить з союзниками гарантії безпеки для України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що до миру в Україні ще далеко, але все одно треба подбати про її майбутнє після завершення війни, тому найближчим часом відбудеться розмова з союзниками про гарантії безпеки України.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю політика Rheinische Post
Деталі: На питання, який вигляд можуть мати миротворчі сили в Україні, про які нещодавно згадував міністр оброни країни Борис Пісторіус, Шольц відповів: "Перш за все, було б добре, якби війна в Україні закінчилася. Але навіть тоді перед нами все одно стоятиме завдання убезпечити майбутнє для України".
Він зазначив, що мова йде про гарантії безпеки і те, як Україна зможе утримувати сильну армію, яку "ми разом оснащуємо".
"Ми будемо обговорювати це з нашими союзниками найближчим часом. Але про такі спекуляції наразі не може бути й мови. Адже нічого не повинно вирішуватися через голови українців. А до миру нам ще дуже далеко", – підсумував канцлер Німеччини.
Передісторія:
- Нещодавно писали, що міністр оборони Німеччини Пісторіус вважає, що німецькі військові могли би взяти участь у гарантуванні безпеки демілітаризованої зони в Україні у разі припинення вогню.
- А премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив, що Лондон готовий зіграти "повну роль" у можливій миротворчій діяльності в Україні, хоча наразі не бачить такої перспективи.
- Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш виключив відправлення миротворців в Україну після війни з Росією та пояснив це тим, що "у рамках НАТО має бути більший розподіл тягаря і диверсифікація".