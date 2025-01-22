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Шольц пообещал, что Германия вскоре обсудит с союзниками гарантии безопасности для Украины 

Уляна Кричковская, Ирина БалачукСреда, 22 января 2025, 14:15
Шольц пообещал, что Германия вскоре обсудит с союзниками гарантии безопасности для Украины 
Олаф Шольц. Фото из Facebook

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до мира в Украине еще далеко, но все равно надо позаботиться о ее будущем после завершения войны, поэтому в ближайшее время состоится разговор с союзниками о гарантиях безопасности Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью политика Rheinische Post

Детали: На вопрос, как могут выглядеть миротворческие силы в Украине, о которых недавно упоминал министр обороны страны Борис Писториус, Шольц ответил: "Прежде всего, было бы хорошо, если бы война в Украине закончилась. Но даже тогда перед нами все равно будет стоять задача обезопасить будущее для Украины".

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Детали: Он отметил, что речь идет о гарантиях безопасности и о том, как Украина сможет удерживать сильную армию, которую "мы вместе оснащаем".

"Мы будем обсуждать это с нашими союзниками в ближайшее время. Но о таких спекуляциях пока не может быть и речи. Ведь ничего не должно решаться через головы украинцев. А до мира нам еще очень далеко", – подытожил канцлер Германии.

Предыстория:

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  • Недавно писали, что министр обороны Германии Писториус считает, что немецкие военные могли бы принять участие в обеспечении безопасности демилитаризованной зоны в Украине в случае прекращения огня.
  • А премьер-министр Великобритании Кир Стармер заверил, что Лондон готов сыграть "полноценную роль" в возможной миротворческой деятельности в Украине, хотя пока не видит такой перспективы.
  • В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш исключил отправку миротворцев в Украину после войны с Россией и объяснил это тем, что "в рамках НАТО должно быть большее распределение бремени и диверсификация".

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