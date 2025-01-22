Шольц пообещал, что Германия вскоре обсудит с союзниками гарантии безопасности для Украины 

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до мира в Украине еще далеко, но все равно надо позаботиться о ее будущем после завершения войны, поэтому в ближайшее время состоится разговор с союзниками о гарантиях безопасности Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью политика Rheinische Post

Детали: На вопрос, как могут выглядеть миротворческие силы в Украине, о которых недавно упоминал министр обороны страны Борис Писториус, Шольц ответил: "Прежде всего, было бы хорошо, если бы война в Украине закончилась. Но даже тогда перед нами все равно будет стоять задача обезопасить будущее для Украины".

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Детали: Он отметил, что речь идет о гарантиях безопасности и о том, как Украина сможет удерживать сильную армию, которую "мы вместе оснащаем".

"Мы будем обсуждать это с нашими союзниками в ближайшее время. Но о таких спекуляциях пока не может быть и речи. Ведь ничего не должно решаться через головы украинцев. А до мира нам еще очень далеко", – подытожил канцлер Германии.

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