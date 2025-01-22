Порошенко хотів внести заставу за генерала Галушкіна, але кошти внесла інша юридична особа

П’ятий президент Петро Порошенко заявив про намір внести заставу за екскомандира ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна, якого арештували на 60 діб. Згодом він повідомив, що необхідну суму вже сплатила інша юридична особа. Ім’я заставодавця наразі не розголошується.

Джерело: Порошенко у Facebook, адвокат Галушкіна Михайло Величко у коментарі "Суспільному"

Пряма мова: "Мене обурив арешт бойового генерала, повного кавалера ордена Богдана Хмельницького Юрія Алімовича Галушкіна, якого добре знаю ще з оборони Києва взимку 2022 року.

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Це дуже схоже на пошук "стрілочників" замість справедливого покарання тих, хто "прос*ав" підготовку до війни і продовжує розкрадати державний бюджет на військових закупівлях".

Деталі: За словами Порошенка, арешт генерала Галушкіна може демотивувати фронтових командирів, адже це не сприяє зміцненню стійкості військ, а ворог залишається активним.

Він повідомив, що отримує численні звернення від військових з проханням допомогти генералу і запропонував внести заставу за нього, подібно до того, як раніше було зроблено для генералів Марченка та Павловського.

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Порошенко також зазначив, що адвокати Галушкіна можуть звертатися до його команди для отримання необхідної інформації та консультацій щодо процедур.

Пряма мова: "Вкотре закликаю владу припинити атаки на внутрішню єдність і зайнятися зміцненням ЗСУ. Шлях до перемоги важкий, і нам потрібно обʼєднатися, а не призначати винних".

Оновлено: Пізніше Порошенко повідомив, що адвокати генерала Юрія Галушкіна поінформували, що необхідну суму для застави вже внесла інша юридична особа.

"Ми як ніхто у світі відчуваємо несправедливість. А значить, правда і Україна переможе (тому прибираємо попередній пост)" – додав він.

Адвокат Галушкіна Михайло Величко у коментарі "Суспільному" розповів, що за генерала Юрія Галушкіна, якого підозрюють у неналежній обороні Харківщини, внесли заставу в розмірі п'яти мільйонів гривень. Ім'я особи, яка внесла заставу, наразі не розголошують.

Що передувало:

21 січня Печерський районний суд Києва 21 січня обрав запобіжний захід колишньому командувачу оперативно-тактичного управління "Харків", бригадному генералу Юрію Галушкіну та колишньому командиру 415 окремого стрілецького батальйону 23 окремої механізованої бригади Іллі Лапіну.

20 січня працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, через яку ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.

Як повідомили джерела УП, йдеться про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна.

Як зазначається в повідомленні ДБР, слідством встановлено, що бригадний генерал (Галушкін – ред.) визначив позиції оборони для 125 бригади ТрО, які не відповідали її бойовим можливостям, до того ж він мав інші підрозділи, які могли підсилити ці позиції.

Колишній командир 415 батальйону 23 ОМБр (полковник Лапін– ред.) своєю чергою не організував оборонний бій у населених пунктах Стрілеча, Красне, Липці та Слобожанське.

Як зазначають у ДБР, під час відбиття наступу противника офіцер не доповів старшому командиру про результати оборонного бою, не вжив заходів до припинення самовільного відходу 12 військовослужбовців батальйону та віддав одноосібно бойовий наказ за відсутності наказу старшого командира. Також колишній комбат проігнорував та не виконав розпорядження командира бригади про відновлення втрачених позицій.

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