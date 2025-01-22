Порошенко хотел внести залог за генерала Галушкина, но средства внесло другое юридическое лицо

Пятый президент Петр Порошенко заявил о намерении внести залог за экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина, которого арестовали на 60 суток. Впоследствии он сообщил, что необходимую сумму уже оплатило другое юридическое лицо. Имя залогодателя пока не разглашается.

Источник: Порошенко в Facebook, адвокат Галушкина Михаил Величко в комментарии "Суспільному"

Прямая речь: "Меня возмутил арест боевого генерала, полного кавалера ордена Богдана Хмельницкого Юрия Алимовича Галушкина, которого хорошо знаю еще по обороне Киева зимой 2022 года.

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Это очень похоже на поиск "стрелочников" вместо справедливого наказания тех, кто "прос*ал" подготовку к войне и продолжает разворовывать государственный бюджет на военных закупках".

Детали: По словам Порошенко, арест генерала Галушкина может демотивировать фронтовых командиров, ведь это не способствует укреплению устойчивости войск, а враг остается активным.

Он сообщил, что получает многочисленные обращения от военных с просьбой помочь генералу и предложил внести залог за него, подобно тому, как ранее было сделано для генералов Марченко и Павловского.

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Порошенко также отметил, что адвокаты Галушкина могут обращаться к его команде для получения необходимой информации и консультаций по процедурам.

Прямая речь: "В очередной раз призываю власть прекратить атаки на внутреннее единство и заняться укреплением ВСУ. Путь к победе тяжелый, и нам нужно объединиться, а не назначать виновных".

Обновлено: Позже Порошенко сообщил, что адвокаты генерала Юрия Галушкина проинформировали, что необходимую сумму для залога уже внесло другое юридическое лицо.

"Мы как никто в мире чувствуем несправедливость. А значит, правда и Украина победит (поэтому убираем предыдущий пост)" - добавил он.

Адвокат Галушкина Михаил Величко в комментарии "Суспільному" рассказал, что за генерала Юрия Галушкина, которого подозревают в ненадлежащей обороне Харьковщины, внесли залог в размере пяти миллионов гривен. Имя лица, которое внесло залог, пока не разглашают.

Что предшествовало:

21 января Печерский районный суд Киева 21 января избрал меру пресечения бывшему командующему оперативно-тактического управления "Харьков", бригадному генералу Юрию Галушкину и бывшему командиру 415 отдельного стрелкового батальона 23 отдельной механизированной бригады Илье Лапину.

20 января работники Государственного бюро расследований во взаимодействии со Службой безопасности Украины 20 января задержали бывших командиров: двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, из-за которой враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года.

20 января работники Государственного бюро расследований во взаимодействии со Службой безопасности Украины 20 января задержали бывших командиров: двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, из-за которой враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года. Как сообщили источники УП, речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.

Как отмечается в сообщении ГБР, следствием установлено, что бригадный генерал (Галушкин – ред.) определил позиции обороны для 125 бригады ТрО, которые не соответствовали ее боевым возможностям, к тому же он имел другие подразделения, которые могли усилить эти позиции.

Бывший командир 415 батальона 23 ОМБр (полковник Лапин – ред.) в свою очередь не организовал оборонительный бой в населенных пунктах Стрелечья, Красное, Липцы и Слобожанское.

Как отмечают в ГБР, во время отражения наступления противника офицер не доложил старшему командиру о результатах оборонительного боя, не принял меры к прекращению самовольного отхода 12 военнослужащих батальона и отдал единолично боевой приказ при отсутствии приказа старшего командира. Также бывший комбат проигнорировал и не выполнил распоряжение командира бригады о восстановлении утраченных позиций.

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