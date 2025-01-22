Порошенко хотел внести залог за генерала Галушкина, но средства внесло другое юридическое лицо
Пятый президент Петр Порошенко заявил о намерении внести залог за экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина, которого арестовали на 60 суток. Впоследствии он сообщил, что необходимую сумму уже оплатило другое юридическое лицо. Имя залогодателя пока не разглашается.
Источник: Порошенко в Facebook, адвокат Галушкина Михаил Величко в комментарии "Суспільному"
Прямая речь: "Меня возмутил арест боевого генерала, полного кавалера ордена Богдана Хмельницкого Юрия Алимовича Галушкина, которого хорошо знаю еще по обороне Киева зимой 2022 года.
Это очень похоже на поиск "стрелочников" вместо справедливого наказания тех, кто "прос*ал" подготовку к войне и продолжает разворовывать государственный бюджет на военных закупках".
Детали: По словам Порошенко, арест генерала Галушкина может демотивировать фронтовых командиров, ведь это не способствует укреплению устойчивости войск, а враг остается активным.
Он сообщил, что получает многочисленные обращения от военных с просьбой помочь генералу и предложил внести залог за него, подобно тому, как ранее было сделано для генералов Марченко и Павловского.
Порошенко также отметил, что адвокаты Галушкина могут обращаться к его команде для получения необходимой информации и консультаций по процедурам.
Прямая речь: "В очередной раз призываю власть прекратить атаки на внутреннее единство и заняться укреплением ВСУ. Путь к победе тяжелый, и нам нужно объединиться, а не назначать виновных".
Обновлено: Позже Порошенко сообщил, что адвокаты генерала Юрия Галушкина проинформировали, что необходимую сумму для залога уже внесло другое юридическое лицо.
"Мы как никто в мире чувствуем несправедливость. А значит, правда и Украина победит (поэтому убираем предыдущий пост)" - добавил он.
Адвокат Галушкина Михаил Величко в комментарии "Суспільному" рассказал, что за генерала Юрия Галушкина, которого подозревают в ненадлежащей обороне Харьковщины, внесли залог в размере пяти миллионов гривен. Имя лица, которое внесло залог, пока не разглашают.
Что предшествовало:
- 21 января Печерский районный суд Киева 21 января избрал меру пресечения бывшему командующему оперативно-тактического управления "Харьков", бригадному генералу Юрию Галушкину и бывшему командиру 415 отдельного стрелкового батальона 23 отдельной механизированной бригады Илье Лапину.
20 января работники Государственного бюро расследований во взаимодействии со Службой безопасности Украины 20 января задержали бывших командиров: двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, из-за которой враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года.
- Как сообщили источники УП, речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.
- Как отмечается в сообщении ГБР, следствием установлено, что бригадный генерал (Галушкин – ред.) определил позиции обороны для 125 бригады ТрО, которые не соответствовали ее боевым возможностям, к тому же он имел другие подразделения, которые могли усилить эти позиции.
- Бывший командир 415 батальона 23 ОМБр (полковник Лапин – ред.) в свою очередь не организовал оборонительный бой в населенных пунктах Стрелечья, Красное, Липцы и Слобожанское.
- Как отмечают в ГБР, во время отражения наступления противника офицер не доложил старшему командиру о результатах оборонительного боя, не принял меры к прекращению самовольного отхода 12 военнослужащих батальона и отдал единолично боевой приказ при отсутствии приказа старшего командира. Также бывший комбат проигнорировал и не выполнил распоряжение командира бригады о восстановлении утраченных позиций.
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