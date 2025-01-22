ГУР: На Курщине разведчики уничтожили российское спутниковое оборудование

Воины Главного управления разведки Минобороны на российской Курщине уничтожили вражеское спутниковое оборудование.

Источник: пресс-служба ГУР МОУ

Детали: 17 января разведчики в районе н.п. Теткино обнаружили вражескую позицию с важным спутниковым оборудованием.

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По данным ГУР, с помощью FPV-дронов были уничтожены российские устройства для пользования возможностями спутников "Ямал-401", "Ямал -402" и "Ямал -300K", которые работают в Ка-диапазоне частот.

По укрытию с личным составом вражеского расчета также было нанесено огневое поражение.