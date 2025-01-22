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У водах Британії знову зафіксували російський корабель-шпигун

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Середа, 22 січня 2025, 16:52

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що в британських територіальних водах був знову зафіксований російський шпигунський корабель "Янтарь".

Джерело: Гілі під час виступу в Палаті громад, "Європейська правда" з посиланням на агентство PA Media

Деталі: За словами британського міністра оборони, наразі російське судно "Янтарь" перебуває в Північному морі, а перед тим пройшло через британські води.

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У цей час за дорученням міністра росіян супроводжували кораблі Королівського військово-морського флоту HMS Somerset і HMS Tyne.

"У листопаді (2024 року. – ред.) за кораблем також велося пильне спостереження, і було виявлено, що він блукає над критично важливою підводною інфраструктурою Великої Британії", – наголосив Гілі.

Він зазначив, що Росія використовує "Янтарь" для "збору розвідувальної інформації та картографування критично важливої підводної інфраструктури Великої Британії".

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"Ми бачимо вас, ми знаємо, що ви робите, і ми не будемо ухилятися від рішучих дій для захисту цієї країни", – підкреслив глава Міноборони Британії.

"Янтарь" офіційно класифікується як допоміжне загальне океанографічне дослідницьке судно з можливостями підводного порятунку. Він підпорядковується Міністерству оборони Росії і не входить до складу військово-морського флоту.

За даними аналітиків розвідки з відкритих джерел, він може використовувати глибоководні апарати і неодноразово працював поблизу інфраструктури морського дна.

У листопаді 2024 року "Янтарь" також помічали біля берегів Ірландії, де пролягає критична підводна інфраструктура.

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