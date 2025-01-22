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В водах Британии снова зафиксировали российский корабль-шпион

Олег Павлюк, Алена МазуренкоСреда, 22 января 2025, 16:52

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что в британских территориальных водах был снова зафиксирован российский шпионский корабль "Янтарь".

Источник: Хили во время выступления в Палате общин, "Европейская правда" со ссылкой на агентство PA Media

Детали: По словам британского министра, сейчас российское судно "Янтарь" находится в Северном море, а перед тем прошло через британские воды.

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В это время по поручению министра россиян сопровождали корабли Королевского военно-морского флота HMS Somerset и HMS Tyne.

"В ноябре (2024 года. – ред.) за кораблем также велось пристальное наблюдение, и было обнаружено, что он блуждает над критически важной подводной инфраструктурой Великобритании", – подчеркнул Хили.

Он подчеркнул, что Россия использует "Янтарь" для "сбора разведывательной информации и картографирования критически важной подводной инфраструктуры Великобритании".

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"Мы видим вас, мы знаем, что вы делаете, и мы не будем уклоняться от решительных действий для защиты этой страны", – подчеркнул глава Минобороны Британии.

"Янтарь" официально классифицируется как вспомогательное общее океанографическое исследовательское судно с возможностями подводного спасения. Он подчиняется Министерству обороны России и не входит в состав военно-морского флота.

По данным аналитиков разведки из открытых источников, он может использовать глубоководные аппараты и неоднократно работал вблизи инфраструктуры морского дна.

В ноябре 2024 года "Янтарь" также замечали у берегов Ирландии, где пролегает критическая подводная инфраструктура.

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