Зеленський готується відвідати Саудівську Аравію
Середа, 22 січня 2025, 17:14
В Офісі президента готують візит президента Володимира Зеленського до Саудівської Аравії.
Джерело: очільник ОП Андрій Єрмак у соцмережах
Пряма мова: "У Давосі зустрівся з добрим другом, міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом".
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Деталі: Єрмак повідомив, що в результаті зустрічі Офіс президента тепер готує візит Зеленського до Саудівської Аравії.
"Є низка важливих питань щодо поглиблення співпраці", - пояснив голова ОП мету візиту.
Нагадаємо: Наразі президент Зеленський і очільник його Офісу Єрмак перебувають у швейцарському Давосі на Всесвітньому економічному форумі.