Зеленський готується відвідати Саудівську Аравію

Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман зустрічається з президентом України Володимиром Зеленським у Джидді, Саудівська Аравія, 19 травня 2023 року. Фото: Getty Images

В Офісі президента готують візит президента Володимира Зеленського до Саудівської Аравії.

Джерело: очільник ОП Андрій Єрмак у соцмережах

Пряма мова: "У Давосі зустрівся з добрим другом, міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом".

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Деталі: Єрмак повідомив, що в результаті зустрічі Офіс президента тепер готує візит Зеленського до Саудівської Аравії.

"Є низка важливих питань щодо поглиблення співпраці", - пояснив голова ОП мету візиту.

Нагадаємо: Наразі президент Зеленський і очільник його Офісу Єрмак перебувають у швейцарському Давосі на Всесвітньому економічному форумі.