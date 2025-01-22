Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский готовится посетить Саудовскую Аравию

Евгений КизиловСреда, 22 января 2025, 17:14
Зеленский готовится посетить Саудовскую Аравию
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским в Джидде, Саудовская Аравия, 19 мая 2023 года. Фото: Getty Images

В Офисе президента готовят визит президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.

Источник: глава ОП Андрей Ермак в соцсетях

Прямая речь: "В Давосе встретился с хорошим другом, министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом".

Реклама:

Детали: Ермак сообщил, что в результате встречи Офис президента теперь готовит визит Зеленского в Саудовскую Аравию.

"Есть ряд важных вопросов по углублению сотрудничества", - пояснил глава ОП цель визита.

Напомним: Сейчас президент Зеленский и глава его Офиса Ермак находятся в швейцарском Давосе на Всемирном экономическом форуме.

Саудовская АравияЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОбновленоМэр Харькова сообщил о прилете и масштабном пожаре в одном из районов города
В Киеве демонтировали памятник Павлову
МИД считает нелегитимными "выборы" в Беларуси: политическое шоу одного человека
Зеленский о мобилизации: Если половина армии пойдет домой, надо было в первый день сдаваться
видеоЭкс-главу Броварской РГА оштрафовали за пьяное ДТП с пострадавшими. Прокуратура подает апелляцию
Будут ли продавать Киево-Могилянскую академию? В МОН ответили
Все новости...
Саудовская Аравия
Кличко ждет предложение от Саудовской Аравии, или какие шансы опять увидеть Владимира в ринге
Саудовская Аравия оставит Россию без денег на войну, если обвалит цены на нефть – Politico
Саудовская Аравия призвала своих граждан выехать из Ливана
Последние новости
02:30
СМИ: Минюст США уволил юристов, работавших над делом Трампа о штурме Капитолия
01:32
Рязанский НПЗ в России приостановил работу после атаки дронов – Reuters
00:58
На Киевщине силы ПВО работают по вражеским дронам
00:42
ОбновленоМэр Харькова сообщил о прилете и масштабном пожаре в одном из районов города
00:30
В Бельгии предпримут последнюю попытку для формирования коалиционного правительства
00:08
В Сумах прогремела серия взрывов – СМИ
23:57
Новости экономики 27 января: продление санкций, средства от вылова рыбы, рост госдолга
23:46
Бизнес-омбудсмен рассказал, как преодолеть коррупцию на таможне
23:29
В Киеве демонтировали памятник Павлову
23:08
"Папа у нас – тыл". Как мама и дочь служат в бригаде "Хартия"
Все новости...
Реклама:
Реклама: