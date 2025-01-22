Зеленский готовится посетить Саудовскую Аравию
Среда, 22 января 2025, 17:14
В Офисе президента готовят визит президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.
Источник: глава ОП Андрей Ермак в соцсетях
Прямая речь: "В Давосе встретился с хорошим другом, министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом".
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Детали: Ермак сообщил, что в результате встречи Офис президента теперь готовит визит Зеленского в Саудовскую Аравию.
"Есть ряд важных вопросов по углублению сотрудничества", - пояснил глава ОП цель визита.
Напомним: Сейчас президент Зеленский и глава его Офиса Ермак находятся в швейцарском Давосе на Всемирном экономическом форуме.