МВС: Начальника Головного сервісного центру звільнили наступного дня після розслідування
Начальника Головного сервісного центру МВС Миколу Рудика звільнили з посади наступного дня після виходу журналістського розслідування про неякісне обслуговування в сервісних центрах та спосіб життя їхніх службовців, який не відповідає офіційним деклараціям.
Джерело: директорка департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Мар’яна Рева в коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Як ми повідомляли раніше, після виходу журналістського розслідування було розпочата службова перевірка. Наступного ж дня (5 грудня 2024 року -ред.) з посад було звільнене керівництво Головного сервісного центру: начальник та та троє його заступників.
Також звільнено начальника управління організації реєстраційної діяльності та допуску водіїв до керування транспортними засобами ГСЦ. Крім того, наприкінця грудня з посад звільнили ще 9 адміністраторів територіального сервіного центру, який фігурував у журналістському розслідуванні.
Щодо керівника ТСЦ № 8041 (Олександр Бойко –ред.), то зараз він перебуває на лікарняному. Після виходу на роботу щодо нього теж буде прийняте кадрове рішення".
Деталі: Речниця МВС додала, що весь цей час триває кадровий відбір кандидатів на керівні посади в Головний сервісний центр. Найближчим часом будуть перші призначення в керівництві підрозділу, пообіцяла Рева.
Передісторія:
- Розслідування Bihus.Info показало, що сервісні центри МВС працюють неефективно і не можуть впоратися з обслуговуванням громадян: люди ночують під СЦ у чергах по талони на практичний іспит, на електронний талон доводиться полювати цілодобово через некоректну роботу системи, а хакери та "бігунки" продовжують їх продавати за гроші.
- Тим часом співробітники найбільшого СЦ їздять на роботу на авто, відсутніх у деклараціях через оформлення або на родичів, або на просто сторонніх людей.
- Після оприлюднення розслідування МВС пообіцяло "системне перезавантаження" сервісних центрів: провести позапланову службову перевірку, розібратися з електронною чергою та призначити "нову команду управлінців" у ГСЦ.