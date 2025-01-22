МВС: Начальника Головного сервісного центру звільнили наступного дня після розслідування

Начальника Головного сервісного центру МВС Миколу Рудика звільнили з посади наступного дня після виходу журналістського розслідування про неякісне обслуговування в сервісних центрах та спосіб життя їхніх службовців, який не відповідає офіційним деклараціям.

Джерело: директорка департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Мар’яна Рева в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Як ми повідомляли раніше, після виходу журналістського розслідування було розпочата службова перевірка. Наступного ж дня (5 грудня 2024 року -ред.) з посад було звільнене керівництво Головного сервісного центру: начальник та та троє його заступників.

Реклама:

Також звільнено начальника управління організації реєстраційної діяльності та допуску водіїв до керування транспортними засобами ГСЦ. Крім того, наприкінця грудня з посад звільнили ще 9 адміністраторів територіального сервіного центру, який фігурував у журналістському розслідуванні.

Щодо керівника ТСЦ № 8041 (Олександр Бойко –ред.), то зараз він перебуває на лікарняному. Після виходу на роботу щодо нього теж буде прийняте кадрове рішення".

Деталі: Речниця МВС додала, що весь цей час триває кадровий відбір кандидатів на керівні посади в Головний сервісний центр. Найближчим часом будуть перші призначення в керівництві підрозділу, пообіцяла Рева.

РЕКЛАМА:

Передісторія: