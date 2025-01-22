МВД: Начальника Главного сервисного центра уволили на следующий день после расследования

Начальника Главного сервисного центра МВД Николая Рудыка уволили с должности на следующий день после выхода журналистского расследования о некачественном обслуживании в сервисных центрах и образе жизни их служащих, который не соответствует официальным декларациям.

Источник: директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Марьяна Рева в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Как мы сообщали ранее, после выхода журналистского расследования была начата служебная проверка. На следующий же день (5 декабря 2024 года -ред.) с должностей было уволено руководство Главного сервисного центра: начальник и трое его заместителей.

Реклама:

Также уволен начальник управления организации регистрационной деятельности и допуска водителей к управлению транспортными средствами ГСЦ. Кроме того, в конце декабря с должностей уволили еще 9 администраторов территориального сервисного центра, который фигурировал в журналистском расследовании.

Что касается руководителя ТСЦ № 8041 (Александр Бойко -ред.), то сейчас он находится на больничном. После выхода на работу по нему тоже будет принято кадровое решение".

Детали: Спикер МВД добавила, что все это время продолжается кадровый отбор кандидатов на руководящие должности в Главный сервисный центр. В ближайшее время будут первые назначения в руководстве подразделения, пообещала Рева.

РЕКЛАМА:

Предыстория: