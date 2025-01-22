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МВД: Начальника Главного сервисного центра уволили на следующий день после расследования

Валентина РоманенкоСреда, 22 января 2025, 17:39
МВД: Начальника Главного сервисного центра уволили на следующий день после расследования
Николай Рудык. фото МВД

Начальника Главного сервисного центра МВД Николая Рудыка уволили с должности на следующий день после выхода журналистского расследования о некачественном обслуживании в сервисных центрах и образе жизни их служащих, который не соответствует официальным декларациям.

Источник: директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Марьяна Рева в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Как мы сообщали ранее, после выхода журналистского расследования была начата служебная проверка. На следующий же день (5 декабря 2024 года -ред.) с должностей было уволено руководство Главного сервисного центра: начальник и трое его заместителей.

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Также уволен начальник управления организации регистрационной деятельности и допуска водителей к управлению транспортными средствами ГСЦ. Кроме того, в конце декабря с должностей уволили еще 9 администраторов территориального сервисного центра, который фигурировал в журналистском расследовании.

Что касается руководителя ТСЦ № 8041 (Александр Бойко -ред.), то сейчас он находится на больничном. После выхода на работу по нему тоже будет принято кадровое решение".

Детали: Спикер МВД добавила, что все это время продолжается кадровый отбор кандидатов на руководящие должности в Главный сервисный центр. В ближайшее время будут первые назначения в руководстве подразделения, пообещала Рева.

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Предыстория:

  • Расследование Bihus.Info показало, что сервисные центры МВД работают неэффективно и не могут справиться с обслуживанием граждан: люди ночуют под СЦ в очереди за талонами на практический экзамен, за электронным талоном приходится охотиться круглосуточно из-за некорректной работы системы, а хакеры и "бегунки" продолжают их продавать за деньги.
  • Тем временем сотрудники крупнейшего СЦ ездят на работу на авто, отсутствующих в декларациях из-за оформления либо на родственников, либо на просто посторонних людей.
  • После обнародования расследования МВД пообещало "системную перезагрузку" сервисных центров: провести внеплановую служебную проверку, разобраться с электронной очередью и назначить "новую команду управленцев" в ГСЦ. 

МВДавтокоррупциядекларации
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