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Литва закликає НАТО показати Росії, що Альянс готовий до будь-якої агресії

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловСереда, 22 січня 2025, 19:05
Литва закликає НАТО показати Росії, що Альянс готовий до будь-якої агресії
фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що НАТО має бути більш рішучим у протистоянні російським диверсійним атакам.

Джерело: Будріс в інтерв’ю Spiegel, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За його словами, якщо раніше йшлося про гібридні атаки з боку РФ, то "зараз ми маємо справу з диверсійними операціями, зі справжніми атаками".

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Будріс підкреслив, що ці атаки були "сплановані і здійснені військовою розвідкою" РФ.

"І якщо військові несуть за це відповідальність, ми також повинні змінити спосіб реагування на ці атаки. Як члени Альянсу, ми повинні реагувати більш рішуче, якщо ми хочемо запобігти наступним крокам Росії в напрямку ескалації", – заявив він.

На думку очільника МЗС Литви, відповідь НАТО на російські диверсійні атаки не обов'язково має бути симетричною.

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Реакція може також полягати в "наданні Україні більшої підтримки шляхом постачання їй певних систем озброєння", зауважив він.

"Для мене ключове питання: хто планує такі атаки? І хто їх здійснює? Ми не можемо ігнорувати це, якщо це частина російської армії", – резюмував Будріс.

Як відомо, нещодавно була розпочата місія НАТО у відповідь на виявлення 25 грудня пошкоджень підводних кабелів між Естонією і Фінляндією з метою запобігання можливим спробам пошкодження підводної інфраструктури і зміцнення регіональної безпеки. Операція НАТО триватиме 90 днів.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський вважає, що якщо поточна фаза війни завершиться без надійних гарантій безпеки для України, новий напад Росії буде набагато небезпечнішим і буде загрожувати усім країнам, які колись входили до радянської "сфери впливу".

ЛитваНАТОРосія
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