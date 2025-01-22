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Литва призывает НАТО показать России, что Альянс готов к любой агрессии

Ирина Кутелева, Евгений КизиловСреда, 22 января 2025, 19:05
Литва призывает НАТО показать России, что Альянс готов к любой агрессии
фото: Getty Images

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что НАТО должно быть более решительным в противостоянии российским диверсионным атакам.

Источник: Будрис в интервью Spiegel, сообщает "Европейская правда"

Детали: По его словам, если раньше речь шла о гибридных атаках со стороны РФ, то "сейчас мы имеем дело с диверсионными операциями, с настоящими атаками".

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Будрис подчеркнул, что эти атаки были "спланированы и осуществлены военной разведкой" РФ.

"И если военные несут за это ответственность, мы также должны изменить способ реагирования на эти атаки. Как члены Альянса, мы должны реагировать более решительно, если мы хотим предотвратить следующие шаги России в направлении эскалации", – заявил он.

По мнению главы МИД Литвы, ответ НАТО на российские диверсионные атаки не обязательно должен быть симметричным.

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Реакция может также заключаться в "предоставлении Украине большей поддержки путем поставки ей определенных систем вооружения", отметил он.

"Для меня ключевой вопрос: кто планирует такие атаки? И кто их осуществляет? Мы не можем игнорировать это, если это часть российской армии", – резюмировал Будрис.

Как известно, недавно была начата миссия НАТО в ответ на обнаружение 25 декабря повреждений подводных кабелей между Эстонией и Финляндией с целью предотвращения возможных попыток повреждения подводной инфраструктуры и укрепления региональной безопасности. Операция НАТО продлится 90 дней.

В свою очередь президент Владимир Зеленский считает, что если текущая фаза войны завершится без надежных гарантий безопасности для Украины, новое нападение России будет гораздо опаснее и будет угрожать всем странам, которые когда-то входили в советскую "сферу влияния"

ЛитваНАТОРосcия
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