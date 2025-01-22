Поставка неякісних кулеметів: ексчиновника Міноборони Лієва відправили під варту
Середа, 22 січня 2025, 19:17
Октябрський районний суд Полтави 22 січня обрав запобіжний захід ексчиновнику Міністерства оборони України Олександру Лієву – арешт на 52 дні. Його підозрюють у розтраті державних коштів.
Джерело: "Суспільне"
Деталі: У СІЗО Лієв перебуватиме до 14 березня цього року. Його можуть звільнити з-під варти під заставу понад 9 мільйонів гривень.
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Засідання по справі переносили двічі через неявку прокурора.
За словами адвоката Лієва Назара Кульчицького, на ухвалу суду планують подавати апеляційну скаргу.
Що передувало:
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- В січні 2024 року Лієву повідомили про підозру у розкраданні майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ.
- Державне бюро розслідувань оголосило підозру Олександру Лієву за постачання 200 неякісних кулеметів на фронт 14 січня 2025 року.