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Поставка некачественных пулеметов: экс-чиновника Минобороны Лиева отправили под стражу

Татьяна ОлейникСреда, 22 января 2025, 19:17
Поставка некачественных пулеметов: экс-чиновника Минобороны Лиева отправили под стражу
АЛЕКСАНДР ЛИЕВ. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Октябрьский районный суд Полтавы 22 января избрал меру пресечения экс-чиновнику Министерства обороны Украины Александру Лиеву – арест на 52 дня. Его подозревают в растрате государственных средств.

Источник: "Суспільне"

Детали: В СИЗО Лиев будет находиться до 14 марта этого года. Его могут освободить из-под стражи под залог более 9 миллионов гривен.

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Заседание по делу переносили дважды из-за неявки прокурора.

По словам адвоката Лиева Назара Кульчицкого, на решение суда планируют подавать апелляционную жалобу.

Что предшествовало:

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  • В январе 2024 года Лиеву сообщили о подозрении в хищении почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов для ВСУ.
  • Государственное бюро расследований объявило подозрение Александру Лиеву за поставки 200 некачественных пулеметов на фронт 14 января 2025 года.

МинобороныоружиесудПолтава
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