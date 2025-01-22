Поставка некачественных пулеметов: экс-чиновника Минобороны Лиева отправили под стражу

Октябрьский районный суд Полтавы 22 января избрал меру пресечения экс-чиновнику Министерства обороны Украины Александру Лиеву – арест на 52 дня. Его подозревают в растрате государственных средств.

Источник: "Суспільне"

Детали: В СИЗО Лиев будет находиться до 14 марта этого года. Его могут освободить из-под стражи под залог более 9 миллионов гривен.

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Заседание по делу переносили дважды из-за неявки прокурора.

По словам адвоката Лиева Назара Кульчицкого, на решение суда планируют подавать апелляционную жалобу.

Что предшествовало:

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