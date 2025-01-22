Поставка некачественных пулеметов: экс-чиновника Минобороны Лиева отправили под стражу
Среда, 22 января 2025, 19:17
Октябрьский районный суд Полтавы 22 января избрал меру пресечения экс-чиновнику Министерства обороны Украины Александру Лиеву – арест на 52 дня. Его подозревают в растрате государственных средств.
Источник: "Суспільне"
Детали: В СИЗО Лиев будет находиться до 14 марта этого года. Его могут освободить из-под стражи под залог более 9 миллионов гривен.
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Заседание по делу переносили дважды из-за неявки прокурора.
По словам адвоката Лиева Назара Кульчицкого, на решение суда планируют подавать апелляционную жалобу.
Что предшествовало:
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- В январе 2024 года Лиеву сообщили о подозрении в хищении почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов для ВСУ.
- Государственное бюро расследований объявило подозрение Александру Лиеву за поставки 200 некачественных пулеметов на фронт 14 января 2025 года.