ДБР затримало генерала Галушкіна, який мав вийти під заставу: "Виявили нові факти"

Працівники Державного бюро розслідувань знову затримали екскомандира ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна: Бюро заявляє, що у взаємодії із СБУ було виявлено нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині.

Джерело: пресслужба ДБР, адвокат Галушкіна Михайло Величко в коментарі "Українській правді"

Деталі: Як ідеться в повідомленні, поширеному ввечері середи, в межах розслідування кримінального провадження щодо недбалості командирів під час оборони частини території Липецької сільської територіальної громади Харківського району було з’ясовано, що екскомандувач ОТУ "Харків" не вірно оцінив потенціал ворога та обстановку на ділянці відповідальності та своїми діями також сприяв самовільному залишенню поля бою бійцями 125 обр ТрО.

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Встановлено, що військовий командир, проігнорував наявні розвіддані, оцінив наступ росіян на даній ділянці "як малоймовірний" та відповідно віддавав накази та розпорядження підлеглим, які не відповідали реальній обстановці, що, у підсумку, призвело до трагічних подій на лінії фронту.

Через прорахунки в командуванні та самовільний відхід зі займаних позицій бійців та певних підрозділів 125 обр ТрО була втрачена стратегічна ініціатива і ворог зумів заглибитися в смугу оборони бригади на відстань до 10 км, що до зволило їм знову із артилерії обстрілювати Харків.

Також в результаті таких дій лише за першу добу наступу ворога було поранено, вбито, або пропало безвісти майже сотня українських військовослужбовців.

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Зазначається, що Галушкіну буде оголошено про підозру за ч.5 ст. 27 ст.429 КК України (Сприяння у самовільному залишенні поля бою або відмова діяти зброєю).

Своєю чергою адвокат Величко наголосив, що захист вважає такі дії правоохоронців "неетичним свавіллям". За його словами, Галушкіну стало зле, йому викликали "швидку".

Пряма мова Величка: "Вони (працівники ДБР – ред.) не вручили йому нову підозру. Вони тільки зачитали, що його затримують. Я вважаю, що його затримали безпідставно, свавільно та неетично.

Затримали по тій же справі, але по інших статтях – 427 (здача ворогові начальником ввірених ним сил, залишення ворогові укрпілень, бойової техніки й тд – ред.) і 429 (самовільне залишення поля бою під час бою або відмова під час бою діяти зброєю – ред.). Але це все той самий епізод, вони просто його розбили.

Ідеться ж про військові злочини, а де ви в хлопців з ДБР бачили знання з розслідування військових злочинів? Це специфічні злочини. А їм дали наводку, і вони що роблять: 12 осіб напали на жінку, дружину (Галушкіна – ред.) і на людину, яка однією рукою користується після операції.

Вони не намагаються виконувати ухвалу суду. Ми внесли заставу, і особа намагалася привести себе до ладу, щоб співпрацювати зі слідчими і дізнатися істину.

Ми повторно викликали швидку, бо йому стало погано, він три дні не їв. Фактично, йому не надавали медичної допомоги. Я чекаю, щоб мене до нього пустили".

Що передувало: Колишньому командувачу оперативно-тактичного управління "Харків", бригадному генералу Юрію Галушкіну Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в 5 мільйонів гривень.

П’ятий президент Петро Порошенко заявив про намір внести заставу за Галушкіна. Згодом він повідомив, що необхідну суму вже сплатила інша юридична особа. Ім’я заставодавця наразі не розголошується.