ГБР задержало генерала Галушкина, который должен был выйти под залог: "Обнаружили новые факты"

Работники Государственного бюро расследований снова задержали экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина: Бюро заявляет, что во взаимодействии с СБУ были выявлены новые факты по делу о прорыве границы на Харьковщине.

Источник: пресс-служба ГБР, адвокат Галушкина Михаил Величко в комментарии "Украинской правде"

Детали: Как говорится в сообщении, распространенном вечером среды, в рамках расследования уголовного производства относительно халатности командиров при обороне части территории Липецкой сельской территориальной общины Харьковского района было выяснено, что экс-командующий ОТГ "Харьков" не верно оценил потенциал врага и обстановку на участке ответственности и своими действиями также способствовал самовольному оставлению поля боя бойцами 125 ОБр ТрО.

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Установлено, что военный командир, проигнорировал имеющиеся разведданные, оценил наступление россиян на данном участке "как маловероятное" и соответственно отдавал приказы и распоряжения подчиненным, которые не соответствовали реальной обстановке, что, в итоге, привело к трагическим событиям на линии фронта.

Из-за просчетов в командовании и самовольного ухода с занимаемых позиций бойцов и определенных подразделений 125 обр ТрО была потеряна стратегическая инициатива и враг сумел углубиться в полосу обороны бригады на расстояние до 10 км, что позволило им снова из артиллерии обстреливать Харьков.

Также в результате таких действий только за первые сутки наступления врага были ранены, убиты или пропали без вести почти сотня украинских военнослужащих.

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Отмечается, что Галушкину будет объявлено о подозрении по ч.5 ст. 27 ст.429 УК Украины (Содействие в самовольном оставлении поля боя или отказ действовать оружием).

В свою очередь адвокат Величко отметил, что защита считает такие действия правоохранителей "неэтичным произволом". По его словам, Галушкину стало плохо, ему вызвали "скорую".

Прямая речь Величко: "Они (работники ГБР - ред.) не вручили ему новое подозрение. Они только зачитали, что его задерживают. Я считаю, что его задержали безосновательно, своевольно и неэтично.

Задержали по тому же делу, но по другим статьям - 427 (сдача врагу начальником вверенных им сил, оставление врагу укрпилений, боевой техники и тд - ред.) и 429 (самовольное оставление поля боя во время боя или отказ во время боя действовать оружием - ред.) Но это все тот же эпизод, они просто его разбили.

Речь идет же о военных преступлениях, а где вы у ребят из ГБР видели знания по расследованию военных преступлений? Это специфические преступления. А им дали наводку, и они что делают: 12 человек напали на женщину, жену (Галушкина - ред.) и на человека, который одной рукой пользуется после операции.

Они не пытаются выполнять решение суда. Мы внесли залог, и человек пытался привести себя в порядок, чтобы сотрудничать со следователями и узнать истину.

Мы повторно вызвали скорую, потому что ему стало плохо, он три дня не ел. Фактически, ему не оказывали медицинской помощи. Я жду, чтобы меня к нему пустили".

Что предшествовало: Бывшему командующему оперативно-тактического управления "Харьков", бригадному генералу Юрию Галушкину Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 5 миллионов гривен.

Пятый президент Петр Порошенко заявил о намерении внести залог за Галушкина. Впоследствии он сообщил, что необходимую сумму уже оплатило другое юридическое лицо. Имя залогодателя пока не разглашается.