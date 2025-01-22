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Міністр оборони Німеччини припускає напад Росії на країни НАТО за кілька років

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловСереда, 22 січня 2025, 19:47
Міністр оборони Німеччини припускає напад Росії на країни НАТО за кілька років
фото: Getty Images

Голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус бачить ймовірність того, що у 2029-2030 роках Росія спробує напасти на країни НАТО.

Джерело: Пісторіус журналістам під час візиту у Вільнюс, його цитує Delfi, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За його словами, саме тому до цього моменту особливо важливо забезпечити обороноздатність.

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"Військові експерти дуже уважно стежать за подіями в Росії. Там значно розвивається військова промисловість, виробляється багато танків і літаків, а це означає, що збройні сили Росії істотно зростають. До 2026 року їхня кількість, ймовірно, зросте до 1,5 млн солдатів", – сказав Пісторіус.

Він зауважив з посиланням на експертів, що кремлівський правитель Владімір Путін у 2029-30 роках може реорганізувати свої збройні сили, щоб "створити відповідні умови для можливого теоретичного нападу на інші країни", зокрема й ті, які є членами НАТО.

"Тому до цього моменту ми маємо забезпечити свою обороноздатність. Це завдання, звісно, потребує і часу, і грошей, але ми прагнемо до мети", – наголосив німецький міністр.

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Влітку міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про необхідність бути готовими до війни до 2029 року. Водночас канцлер Олаф Шольц запевнив, що зробить все можливе, аби не допустити втягування Німеччини у війну.

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