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Министр обороны Германии предполагает нападение России на страны НАТО через несколько лет

Ирина Кутелева, Евгений КизиловСреда, 22 января 2025, 19:47
Министр обороны Германии предполагает нападение России на страны НАТО через несколько лет
фото: Getty Images

Глава Минобороны Германии Борис Писториус видит вероятность того, что в 2029-2030 годах Россия попытается напасть на страны НАТО.

Источник: Писториус журналистам во время визита в Вильнюс, его цитирует Delfi, сообщает "Европейская правда"

Детали: По его словам, именно поэтому до этого момента особенно важно обеспечить обороноспособность.

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"Военные эксперты очень внимательно следят за событиями в России. Там значительно развивается военная промышленность, производится много танков и самолетов, а это означает, что вооруженные силы России существенно растут. К 2026 году их количество, вероятно, возрастет до 1,5 млн солдат", – сказал Писториус.

Он отметил со ссылкой на экспертов, что кремлевский правитель Владимир Путин в 2029-30 годах может реорганизовать свои вооруженные силы, чтобы "создать соответствующие условия для возможного теоретического нападения на другие страны", в том числе и те, которые являются членами НАТО.

"Потому до этого момента мы должны обеспечить свою обороноспособность. Эта задача, конечно, требует и времени, и денег, но мы стремимся к цели", – подчеркнул немецкий министр.

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Летом министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости быть готовыми к войне до 2029 года. В то же время канцлер Олаф Шольц заверил, что сделает все возможное, чтобы не допустить втягивания Германии в войну.

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