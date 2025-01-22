Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС надасть Україні €35 мільярдів у 2025 році

Тетяна Висоцька, Євген КізіловСереда, 22 січня 2025, 21:08
ЄС надасть Україні €35 мільярдів у 2025 році
колаж: Getty Images

Віце-президент Єврокомісії, єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс обіяцяє, що у 2025 році Європейський Союз надасть Україні фінансову допомогу на 35 млрд євро в рамках кредитної ініціативи G7 ERA та програми Ukraine Facility.

Джерело: Домбровскіс у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: Єврокомісар Домбровскіс підкреслив, що у 2025 році Україна отримає 35 млрд євро фіндопомоги від ЄС.

Реклама:

"ЄС надає (Україні) фінансову підтримку через кредитну ініціативу G7 ERA та Ukraine Facility у обсязі 35 млрд євро на 2025 рік", – написав він після зустрічі з першою віце-прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко у Давосі.

РЕКЛАМА:

Валдіс Домбровскіс також додав, що зі Свириденко вони "обговорили розширення та кроки, спрямовані на наближення до Єдиного ринку ЄС". 

Нагадаємо, що раніше Юлія Свириденко повідомляла, що Україна очікує отримати 12,5 млрд євро від ЄС у 2025 році в рамках Ukraine Facility.

Детально про програму – у статті Ukraine Facility: на що та на яких умовах будуть витрачені 50 млрд євро від ЄС.

Ініціатива G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) фінансується за рахунок заморожених російських активів.

Український уряд очікував, що частка ЄС у G7 ERA становитиме 18,1 млрд євро.

ЄСУкраїнагроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ЄС погодив продовження санкцій проти Росії, пішовши на угоду з Угорщиною
Зеленський прибув до Польщі: матиме низку зустрічей і вшанує пам'ять жертв Аушвіца
Угорщина погодилась продовжити санкції проти Росії, але має умову – ЗМІ
Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про невизнання Лукашенка президентом – ЗМІ
фото, доповнено Окупанти атакували критичну інфраструктуру на Івано-Франківщині – ОВА
Білий дім: Колумбія погодилася приймати депортованих мігрантів зі США
Усі новини...
Литва закликає НАТО показати Росії, що Альянс готовий до будь-якої агресії
Суд відправив під варту екскомандира 155 бригади
Міністр оборони Німеччини припускає напад Росії на країни НАТО за кілька років
Загроза держбезпеці: СБУ каже, що провела понад 150 спецоперацій і 85 затримань за три дні
Останні новини
15:47
В ЄС офіційно призупинили безвіз для дипломатів і посадовців Грузії
15:36
Уряд витратить 1,6 мільярда на шкільні автобуси: які заклади отримають транспорт першими
15:34
У Берліні відкрили виставку евакуйованого з Одеси живопису
15:30
Понад 90 компаній приховали російських власників, але не залишили Україну
15:21
В ГУР заперечують, що Буданов говорив про небезпеку для існування України
15:20
Зупинка невійськової допомоги США поки що не сильно вплинула на проєкти української соцсфери – Жолнович
15:18
Астрономи закликають заборонити розміщення реклами у космосі
15:17
Військовий збір підвищили до 5%. Хто має його сплачувати?
15:12
фотоОкупанти скинули КАБи на Степногірськ: : четверо поранених
15:10
Китайська ШІ-модель сколихнула ринок криптовалют: Bitcoin впав нижче $100 тисяч
Усі новини...
Реклама:
Реклама: