ЕС даст Украине €35 миллиардов в 2025 году

Вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис обещает, что в 2025 году Европейский Союз предоставит Украине финансовую помощь на 35 млрд евро в рамках кредитной инициативы G7 ERA и программы Ukraine Facility.

Источник: Домбровскис в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: Еврокомиссар Домбровскис подчеркнул, что в 2025 году Украина получит 35 млрд евро финпомощи от ЕС.

Реклама:

"ЕС предоставляет (Украине) финансовую поддержку через кредитную инициативу G7 ERA и Ukraine Facility в объеме 35 млрд евро на 2025 год", – написал он после встречи с первым вице-премьер-министром Украины Юлией Свириденко в Давосе.

Great to meet with @Svyrydenko_Y, Ukraine’s First Deputy PM, at #Davos2025. We discussed enlargement and steps to bring 🇺🇦 closer to the 🇪🇺EU’s Single Market. The EU is delivering financial support through the G7 ERA loan initiative and the Ukraine Facility, with €35bn for 2025. pic.twitter.com/iHQpg6kl1I