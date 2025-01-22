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Зеленський поговорив із Вучичем про вступ до ЄС і стійкий мир для України

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 22 січня 2025, 21:50
Зеленський поговорив із Вучичем про вступ до ЄС і стійкий мир для України
Вучич та Зеленський. Фото - ОП

Президент Володимир Зеленський у середу, 22 січня, зустрівся із сербським візаві Александаром Вучичем на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу президента

Деталі: Під час зустрічі Зеленський подякував Вучичу за "гуманітарну та фінансову підтримку України з боку Сербії", а також наголосив на необхідності сильних гарантій безпеки для "тривалого і стійкого миру".

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"Окремо лідери обговорили інтеграцію в Європейський Союз, що є спільною метою двох країн", – наголошується в повідомленні.

Український президент, коментуючи зустріч із Вучичем, відзначив, що позиція Києва "залишається незмінною: нічого про Україну без України".

У пресслужбі президента Сербії зазначили, що Вучич обговорив з українським візаві "поточну геополітичну та регіональну ситуацію, можливості досягнення сталого миру та стабільності на нашому континенті, а також енергетичну безпеку".

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Він також висловив сподівання, що Київ і Белград "продовжать добру та відкриту співпрацю" для взаємної підтримки на спільному європейському шляху.

Сербська сторона, як відомо, відмовляється підтримувати санкції ЄС проти Москви, але, за неофіційною інформацією, через посередників продає Україні зброю.

Сам Вучич раніше висловив сумнів у тому, що американський президент Дональд Трамп зможе вирішити ситуацію з розв’язаною РФ війною проти України.

ЗеленськийЄССербія
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