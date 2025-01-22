Зеленский поговорил с Вучичем о вступлении в ЕС и устойчивом мире для Украины

Президент Владимир Зеленский в среду, 22 января, встретился с сербским визави Александаром Вучичем на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента

Детали: Во время встречи Зеленский поблагодарил Вучича за "гуманитарную и финансовую поддержку Украины со стороны Сербии", а также отметил необходимость сильных гарантий безопасности для "длительного и устойчивого мира".

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"Отдельно лидеры обсудили интеграцию в Европейский Союз, что является общей целью двух стран", – отмечается в сообщении.

Украинский президент, комментируя встречу с Вучичем, отметил, что позиция Киева "остается неизменной: ничего об Украине без Украины".

В пресс-службе президента Сербии отметили, что Вучич обсудил с украинским визави "текущую геополитическую и региональную ситуацию, возможности достижения устойчивого мира и стабильности на нашем континенте, а также энергетическую безопасность".

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Он также выразил надежду, что Киев и Белград "продолжат доброе и открытое сотрудничество" для взаимной поддержки на общем европейском пути.

Сербская сторона, как известно, отказывается поддерживать санкции ЕС против Москвы, но, по неофициальной информации, через посредников продает Украине оружие.

Сам Вучич ранее выразил сомнение в том, что американский президент Дональд Трамп сможет решить ситуацию с развязанной РФ войной против Украины.