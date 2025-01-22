Росіяни атакували Запоріжжя: виникла пожежа
Середа, 22 січня 2025, 22:15
Увечері 22 січня російська армія атакувала Запоріжжя, внаслідок цього виникла пожежа.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров
Пряма мова: "Внаслідок атаки росіян в одному із районів Запоріжжя сталась пожежа.
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Попередньо, без постраждалих".
Деталі: Згодом Федоров повідомив про повторні вибухи.
Оновлено: Згодом в ОВА повідомили, що ворог наніс попередньо 5 ударів шахедами по місту. На ліквідацію направлені всі екстрені служби.
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Наслідки російських ударів по Запоріжжю— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 22, 2025
Відео - Запорізька ОВА pic.twitter.com/Gu8ranVMF3