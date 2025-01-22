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Росіяни атакували Запоріжжя: виникла пожежа

Тетяна ОлійникСереда, 22 січня 2025, 22:15
Росіяни атакували Запоріжжя: виникла пожежа
фото - запорізька ова

Увечері 22 січня російська армія атакувала Запоріжжя, внаслідок цього виникла пожежа.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Внаслідок атаки росіян в одному із районів Запоріжжя сталась пожежа.

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Попередньо, без постраждалих".

Деталі: Згодом Федоров повідомив про повторні вибухи.

Оновлено: Згодом в ОВА повідомили, що ворог наніс попередньо 5 ударів шахедами по місту. На ліквідацію направлені всі екстрені служби.

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Запоріжжявибухпожежа
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