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Россияне атаковали Запорожье: возник пожар

Татьяна ОлейникСреда, 22 января 2025, 22:15
Россияне атаковали Запорожье: возник пожар
фото - запорожская ова

Вечером 22 января российская армия атаковала Запорожье, в результате этого возник пожар.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "В результате атаки россиян в одном из районов Запорожья произошел пожар.

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Предварительно, без пострадавших".

Детали: Впоследствии Федоров сообщил о повторных взрывах.

Обновлено: Впоследствии в ОВА сообщили, что враг нанес предварительно 5 ударов шахедами по городу. На ликвидацию направлены все экстренные службы.

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Запорожьевзрывпожар
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