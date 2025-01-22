Россияне атаковали Запорожье: возник пожар
Среда, 22 января 2025, 22:15
Вечером 22 января российская армия атаковала Запорожье, в результате этого возник пожар.
Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров
Прямая речь: "В результате атаки россиян в одном из районов Запорожья произошел пожар.
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Предварительно, без пострадавших".
Детали: Впоследствии Федоров сообщил о повторных взрывах.
Обновлено: Впоследствии в ОВА сообщили, что враг нанес предварительно 5 ударов шахедами по городу. На ликвидацию направлены все экстренные службы.
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Наслідки російських ударів по Запоріжжю— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 22, 2025
Відео - Запорізька ОВА pic.twitter.com/Gu8ranVMF3