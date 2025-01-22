Россияне атаковали Запорожье: возник пожар

Вечером 22 января российская армия атаковала Запорожье, в результате этого возник пожар.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "В результате атаки россиян в одном из районов Запорожья произошел пожар.

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Предварительно, без пострадавших".

Детали: Впоследствии Федоров сообщил о повторных взрывах.

Обновлено: Впоследствии в ОВА сообщили, что враг нанес предварительно 5 ударов шахедами по городу. На ликвидацию направлены все экстренные службы.

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