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Трамп підписав указ про закриття південного кордону США для нелегальних мігрантів

Тетяна ОлійникСереда, 22 січня 2025, 23:21
Трамп підписав указ про закриття південного кордону США для нелегальних мігрантів
Дональд Трамп. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп 22 січня підписав указ про закриття південного кордону США для нелегальних мігрантів.

Джерело: сайт Білого Дому

Дослівно: "Президент має повноваження відповідно до Закону про імміграцію та громадянство запобігати фізичному в’їзду нелегальних іноземців до Сполучених Штатів через південний кордон".

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Деталі: Як ідеться в повідомленні, деякі штати, зокрема Техас, просили федеральний уряд про захист від вторгнення мігрантів під час правління Байдена, але "він не зміг захистити їх від мільйонів нелегальних іноземців, які в'їжджають до США".

Згідно з новим указом, Міністерству внутрішньої безпеки, Міністерству юстиції та Державному департаменту доручено вжити всіх необхідних заходів для негайного видворення нелегальних мігрантів, які перетнули південний кордон.

Також указом обмежено доступ до положень імміграційного законодавства, які дозволяли б нелегальним мігрантам залишатися на території США. Зокрема, обмеження стосуються можливості подавати заявки на отримання притулку.

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Цей крок відповідає передвиборчим обіцянкам Трампа "закрити кордон у перший день" свого нового терміну.

Що передувало: 

  • Раніше у середу стало відомо, що тисячі додаткових американських військовослужбовців строкової служби направляються на південний кордон США з Мексикою всього через два дні після того, як Трамп наказав посилити цей кордон.
  • За інформацією CNN, наразі невідомо, чи будуть війська озброєні. Проте відомо, що жоден з військовослужбовців не уповноважений виконувати будь-які правоохоронні функції, наприклад, проводити арешти, вилучати наркотики або взаємодіяти з мігрантами. Вони лише можуть допомагати перевозити їх до міграційних центрів.

ТрампСША
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