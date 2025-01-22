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Трамп подписал указ о закрытии южной границы США

Татьяна ОлейникСреда, 22 января 2025, 23:21
Трамп подписал указ о закрытии южной границы США
Дональд Трамп. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп 22 января подписал указ о закрытии южной границы США для нелегальных мигрантов.

Источник: сайт Белого Дома

Дословно: "Президент имеет полномочия в соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве предотвращать физический въезд нелегальных иностранцев в Соединенные Штаты через южную границу".

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Детали: Как говорится в сообщении, некоторые штаты, в частности Техас, просили федеральное правительство о защите от вторжения мигрантов во время правления Байдена, но "он не смог защитить их от миллионов нелегальных иностранцев, въезжающих в США".

Согласно новому указу, Министерству внутренней безопасности, Министерству юстиции и Государственному департаменту поручено принять все необходимые меры для немедленного выдворения нелегальных мигрантов, которые пересекли южную границу.

Также указом ограничен доступ к положениям иммиграционного законодательства, которые позволяли бы нелегальным мигрантам оставаться на территории США. В частности, ограничения касаются возможности подавать заявки на получение убежища.

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Этот шаг соответствует предвыборным обещаниям Трампа "закрыть границу в первый день" своего нового срока.

Что предшествовало:

  • Ранее в среду стало известно, что тысячи дополнительных американских военнослужащих срочной службы направляются на южную границу США с Мексикой всего через два дня после того, как Трамп приказал усилить эту границу.
  • По информации CNN, пока неизвестно, будут ли войска вооружены. Однако известно, что ни один из военнослужащих не уполномочен выполнять какие-либо правоохранительные функции, например, проводить аресты, изымать наркотики или взаимодействовать с мигрантами. Они лишь могут помогать перевозить их в миграционные центры.

ТрампСША
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