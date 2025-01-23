Трамп підписав указ про визнання хуситів терористичною організацією

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ для запуску процесу визнання єменського руху "Ансар Аллах" (хуситів) іноземною терористичною організацією.

Джерело: сайт Білого дому

Дослівно Білий дім: "Цей указ запускає процес, за допомогою якого організація "Ансар Аллах", також відома як "хусити", буде розглядатися на предмет включення до переліку іноземних терористичних організацій".

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Деталі: У документі зазначається, що діяльність хуситів загрожує безпеці американського цивільного населення і військовому персоналу на Близькому Сході, а також "безпеці найближчих регіональних партнерів" США партнерів і стабільності світової морської торгівлі.

Дослівно: "Політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб співпрацювати зі своїми регіональними партнерами для ліквідації можливостей і операцій "Ансар Аллах", позбавлення її ресурсів і, таким чином, припинення нападів на американський персонал і цивільних осіб, американських партнерів і морське судноплавство в Червоному морі".

Деталі: Також у документі наголошують, що "з 2023 року десятки разів обстрілювали військові кораблі ВМС США, наражаючи на небезпеку американських чоловіків і жінок у формі".

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Крім того, йдеться в документі, "хусити здійснили численні напади на цивільну інфраструктуру, включаючи численні атаки на цивільні аеропорти в Саудівській Аравії, смертоносні атаки на Об'єднані Арабські Емірати в січні 2022 року, а також випустили понад 300 снарядів по Ізраїлю з жовтня 2023 року".

Дослівно: "Хусити також понад 100 разів атакували комерційні судна, що прямували через Баб-ель-Мандеб, вбивши щонайменше чотирьох цивільних моряків і змусивши частину морських комерційних перевезень у Червоному морі змінити маршрути, що призвело до глобальної інфляції".

Нагадаємо: Адміністрація попереднього президента США Джо Байдена виключила бойовиків-хуситів зі списку "іноземних терористичних організацій" Держдепу в 2021 році.

Разом з тим Байден у січні минулого року підтвердив атаку США, Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів на хуситів у Ємені. Також він відповів ствердно на питання, чи термін "терористичне" описує угруповання хуситів.