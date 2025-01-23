Трамп подписал указ о признании хуситов террористической организацией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ для запуска процесса признания йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов) иностранной террористической организацией.

Источник: сайт Белого дома

Дословно Белый дом: "Этот указ запускает процесс, посредством которого организация "Ансар Аллах", также известная как "хуситы", будет рассматриваться на предмет включения в перечень иностранных террористических организаций".

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Детали: В документе отмечается, что деятельность хуситов угрожает безопасности американского гражданского населения и военного персонала на Ближнем Востоке, а также "безопасности ближайших региональных партнеров" США партнеров и стабильности мировой морской торговли.

Дословно: "Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы сотрудничать со своими региональными партнерами для ликвидации возможностей и операций "Ансар Аллах", лишения ее ресурсов и, таким образом, прекращения нападений на американский персонал и гражданских лиц, американских партнеров и морское судоходство в Красном море".

Детали: Также в документе отмечается, что "с 2023 года десятки раз обстреливали военные корабли ВМС США, подвергая опасности американских мужчин и женщин в форме".

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Кроме того, говорится в документе, "хуситы совершили многочисленные нападения на гражданскую инфраструктуру, включая многочисленные атаки на гражданские аэропорты в Саудовской Аравии, смертоносные атаки на Объединенные Арабские Эмираты в январе 2022 года, а также выпустили более 300 снарядов по Израилю с октября 2023 года".

Дословно: "Хуситы также более 100 раз атаковали коммерческие суда, направлявшиеся через Баб-эль-Мандеб, убив по меньшей мере четырех гражданских моряков и заставив часть морских коммерческих перевозок в Красном море изменить маршруты, что привело к глобальной инфляции".

Напомним: Администрация предыдущего президента США Джо Байдена исключила боевиков-хуситов из списка "иностранных террористических организаций" Госдепа в 2021 году.

Вместе с тем Байден в январе прошлого года подтвердил атаку США, Британии при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов на хуситов в Йемене. Также он ответил утвердительно на вопрос, описывает ли термин "террористическая" группировку хуситов.