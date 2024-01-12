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Байден підтвердив атаку США, Британії та союзників на хуситів у Ємені

Ольга Глущенко П'ятниця, 12 січня 2024, 02:58
Байден підтвердив атаку США, Британії та союзників на хуситів у Ємені
Джо Байден. Фото: Getty Images

Президент Штатів Джо Байден підтвердив атаку США, Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів на хуситів у Ємені.

Джерело: заява Байдена

Пряма мова: "Сьогодні за моєю вказівкою збройні сили США разом з Великою Британією і за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів успішно завдали ударів по низці об'єктів в Ємені, які використовувалися бойовиками-хуситами для загрози свободі судноплавства на одному з найбільш важливих водних шляхів світу.

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Ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні напади хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі, в тому числі із застосуванням вперше в історії протикорабельних балістичних ракет".

Деталі: У заяві Байдена зазначається, що "ці напади поставили під загрозу американський персонал, цивільних моряків і наших партнерів, поставили під загрозу торгівлю і свободу судноплавства".

Також зазначається, що понад 50 країн постраждали від 27 нападів на міжнародне комерційне судноплавство. Екіпажі з понад 20 країн зазнали погроз або були захоплені в заручники під час актів піратства.  Понад 2000 кораблів були змушені змінити маршрут на тисячі миль, щоб уникнути Червоного моря, що може призвести до тижневих затримок у доставці товарів.

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А 9 січня хусити здійснили свою найбільшу атаку, безпосередньо спрямовану проти американських кораблів.

Пряма мова: "Реакція міжнародної спільноти на ці безрозсудні атаки була єдиною і рішучою".

"Сьогоднішня оборонна акція є продовженням цієї широкої дипломатичної кампанії та ескалації нападів бойовиків-хуситів на комерційні судна.

Ці цілеспрямовані удари є чітким сигналом, що Сполучені Штати і наші партнери не потерплять нападів на наш персонал і не дозволять ворожим суб'єктам ставити під загрозу свободу судноплавства на одному з найбільш важливих комерційних маршрутів у світі.

Я без вагань вживатиму подальших заходів для захисту наших людей і вільного потоку міжнародної торгівлі, якщо це буде необхідно".

Що передувало: Сполучені Штати і Великобританія вночі 12 січня почали завдавати удари по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені.

Американські та британські військові бомбардували більше десятка об'єктів, що використовуються підтримуваними Іраном хуситами в Ємені, в рамках масованого удару у відповідь з використанням ракет "Томагавк", що запускаються з військових кораблів і винищувачів.

Теми: БайденБлизький Східвійна
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