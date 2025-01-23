Росіяни за добу здійснили майже 50 обстрілів дев’яти громад Сумщини

Протягом минулого дня росіяни здійснили 49 обстрілів дев’яти громад Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 76 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Середино-Будська, Свеська громади".

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Деталі: По Шалигинській громаді з території РФ здійснені удари FPV-дронами, 9 вибухів.

По Свеській громада ворог бив з артилерії, 7 вибухів.

На Середино-Будську громаду з ворожого БпЛА був скид вибухових пристроїв, також росіяни били по громаді з мінометів, FPV-дронами, запускали КАБи – 20 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджена допоміжна будівля закладу охорони здоров’я.

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У Великописарівській громаді зафіксували удари FPV-дронами й артобстріл, 13 вибухів.

На Краснопільську громаду росіяни скинули 6 мін. Також були скидання вибухових предметів з БпЛА, удари FPV-дронами – 10 вибухів.

Новослобідську громаду окупанти атакували FPV-дронами, 3 вибухи.

По Білопільській громаді ворог бив з мінометів, 5 вибухів.

У Глухівській громаді був вибух через удар FPV-дроном.

По Юнаківській громаді росіяни вдарили з артилерії та здійснили пуск з літака авіаційної бомби типу КАБ, 2 вибухи.