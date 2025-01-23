Россияне за сутки совершили почти 50 обстрелов девяти общин Сумщины

В течение прошлого дня россияне совершили 49 обстрелов девяти общин Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 76 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Середино-Будская, Свесская громады".

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Детали: По Шалигинской громаде с территории РФ осуществлены удары FPV-дронами, 9 взрывов.

По Свесской громаде враг бил из артиллерии, 7 взрывов.

На Середино-Будскую общину с вражеского БпЛА был сброс взрывных устройств, также россияне били по общине из минометов, FPV-дронами, запускали УАБы - 20 взрывов. В результате обстрела повреждено вспомогательное здание учреждения здравоохранения.

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В Великописаревской громаде зафиксировали удары FPV-дронами и артобстрел, 13 взрывов.

На Краснопольскую громаду россияне сбросили 6 мин. Также были сброс взрывчатых предметов с БпЛА, удары FPV-дронами - 10 взрывов.

Новослободскую громаду оккупанты атаковали FPV-дронами, 3 взрыва.

По Белопольской громаде враг бил из минометов, 5 взрывов.

В Глуховской общине был взрыв из-за удара FPV-дроном.

По Юнаковской общине россияне ударили из артиллерии и осуществили пуск с самолета авиационной бомбы типа УАБ, 2 взрыва.