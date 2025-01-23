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Канада заморозила понад $350 мільйонів російських активів

Ольга Глущенко Четвер, 23 січня 2025, 05:20
Канада заморозила понад $350 мільйонів російських активів
ілюстративне фото: getty images

Канада заблокувала російських активів на суму понад 457 млн канадських доларів (більш ніж 350 млн доларів США) у рамках санкцій проти Федерації.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на Королівську канадську кінну поліцію

Дослівно канадські правоохоронці: "З 24 лютого 2022 року у Канаді загалом було заморожено активів на 140,1 млн канадських доларів у еквіваленті та припинено фінансових транзакцій на 317,4 млн доларів, відповідно до заборон, визначених Актом про спеціальні економічні заходи стосовно Росії".

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Деталі: У поліції додали, що заблокували також фінансових операцій на 387,2 тис. доларів та заморозили активів на 148,5 тис. доларів, пов’язаних із підсанкційними особами з Білорусі.

КанадасанкціїРосія
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