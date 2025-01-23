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Канада заморозила более $350 миллионов российских активов

Ольга ГлущенкоЧетверг, 23 января 2025, 05:20
Канада заморозила более $350 миллионов российских активов
иллюстративное фото: getty images

Канада заблокировала российских активов на сумму более 457 млн канадских долларов (более 350 млн долларов США) в рамках санкций против Федерации.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Королевскую канадскую конную полицию

Дословно канадские правоохранители: "С 24 февраля 2022 года в Канаде в целом было заморожено активов на 140,1 млн канадских долларов в эквиваленте и прекращено финансовых транзакций на 317,4 млн долларов, в соответствии с запретами, определенными Актом о специальных экономических мерах в отношении России".

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Детали: В полиции добавили, что заблокировали также финансовых операций на 387,2 тыс. долларов и заморозили активов на 148,5 тыс. долларов, связанных с подсанкционными лицами из Беларуси.

КанадасанкцииРосcия
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