Генштаб оновив дані про втрати РФ: мінус 1 340 окупантів і 62 артсистеми за добу
Четвер, 23 січня 2025, 07:27
Сили оброни за минулу добу знешкодили ще близько 1 340 російських загарбників, 62 артилерійські системи та 12 ББМ ворога.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.01.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 825 320 (+1 340) осіб,
- танків – 9 850 (+6) од,
- бойових броньованих машин – 20 497 (+12) од,
- артилерійських систем – 22 256 (+62) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 111 (+72) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34 905 (+68) од,
- спеціальної техніки – 3 714 (+3) од.
Дані уточнюються.