Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб оновив дані про втрати РФ: мінус 1 340 окупантів і 62 артсистеми за добу

Ірина БалачукЧетвер, 23 січня 2025, 07:27
Генштаб оновив дані про втрати РФ: мінус 1 340 окупантів і 62 артсистеми за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оброни за минулу добу знешкодили ще близько 1 340 російських загарбників, 62 артилерійські системи та 12 ББМ ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.01.25 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 825 320 (+1 340) осіб,
  • танків – 9 850 (+6) од,
  • бойових броньованих машин – 20 497 (+12) од,
  • артилерійських систем – 22 256 (+62) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 111 (+72) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 34 905 (+68) од,
  • спеціальної техніки – 3 714 (+3) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоМер Харкова повідомив про приліт і масштабну пожежу в одному з районів міста
У Києві демонтували пам’ятник Павлову
МЗС вважає нелегітимними "вибори" в Білорусі: політичне шоу однієї людини
Зеленський про мобілізацію: Якщо половина армії піде додому, треба було у перший день здаватись
відеоЕксголову Броварської РДА оштрафували за п’яне ДТП з постраждалими. Прокуратура подає апеляцію
Чи продаватимуть Києво-Могилянську академію? У МОН відповіли
Усі новини...
Росія
ISW: Втрати військ КНДР можуть сягнути від 30 до 45 тисяч убитими і пораненими щомісяця
Канада заморозила понад $350 мільйонів російських активів
ISW проаналізував, як Росія приховує "економічні труднощі" через війну в Україні
Останні новини
02:30
ЗМІ: Мін'юст США звільнив юристів, які працювали над справою Трампа про штурм Капітолія
01:32
Рязанський НПЗ у Росії призупинив роботу після атаки дронів – Reuters
00:58
На Київщині сили ППО працюють по ворожих дронах
00:42
оновленоМер Харкова повідомив про приліт і масштабну пожежу в одному з районів міста
00:30
У Бельгії зроблять останню спробу для формування коаліційного уряду
00:08
У Сумах пролунала серія вибухів – ЗМІ
23:57
Новини економіки 27 січня: продовження санкцій, кошти від вилову риби, зростання держборгу
23:46
Бізнес-омбудсмен розповів, як подолати корупцію на митниці
23:29
У Києві демонтували пам’ятник Павлову
23:08
"Тато у нас – тил". Як мама й донька служать у бригаді "Хартія"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: