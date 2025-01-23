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Генштаб обновил данные о потерях РФ: минус 1 340 оккупантов и 62 артсистемы за сутки

Ирина БалачукЧетверг, 23 января 2025, 07:27
Генштаб обновил данные о потерях РФ: минус 1 340 оккупантов и 62 артсистемы за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили еще около 1 340 российских захватчиков, 62 артиллерийские системы и 12 ББМ врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.01. 25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 825 320 (+1 340) человек,
  • танков – 9 850 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин – 20 497 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 22 256 (+62) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 23 111 (+72) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 34 905 (+68) ед,
  • специальной техники – 3 714 (+3) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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