Росіяни посилено атакують на кількох напрямках: ЗСУ відбили 62 штурми біля Покровська – Генштаб

За минулу добу на фронті зафіксовано 115 бойових зіткнень. Найчисленніші атаки росіяни проводили на Покровському, Лиманському, Торецькому та Куп'янському напрямках.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетні удари із застосуванням 4 ракет, а також 74 авіаудари, скинувши 116 КАБ. Крім цього, здійснив більш ніж 5200 обстрілів, з них 117 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 2487 дронів-камікадзе".

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Деталі: На Куп’янському напрямку за добу окупанти атакували 7 разів. Українські воїни відбивали їхні штурми біля Лозової, Загризового та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку армія РФ штурмувала 11 разів, намагаючись прорвати оборону біля Першотравневого, Новосергіївки, Зеленої Долини, Кузьминого, Зеленого Гаю, Зарічного, Ямполівки та у Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку росіяни 2 рази атакували в районі Часового Яру.

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На Торецькому напрямку російська армія здійснила 14 атак біля Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 62 штурми й наступи РФ біля Зеленого Поля, Миролюбівки, Єлизаветівки, Лисівки, Леонтовичів, Звірового, Покровська, Новосергіївки, Котлиного, Андріївки, Шевченка, Дачного, Улакли та в напрямках Янтарного, Променя і Зеленого. Окупанти активно використовували бомбардувальну та штурмову авіацію, завдаючи ударів по позиціях ЗСУ і населених пунктах.

На Новопавлівському напрямку росіяни 5 разів атакували біля Костянтинополя та Времівки.

На Придніпровському напрямку російські війська 3 рази намагалися витіснити українських воїнів із позицій, але зазнали втрат і відступили.

На Курському напрямку українські захисники за добу відбили 9 атак. Ворог завдав 21 авіаудар, скинув 34 керовані авіабомби, а також здійснив 377 обстрілів, серед них 9 – із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському, Сіверському, Оріхівському та Гуляйпільському напрямках наступальних дій війська РФ не проводили.