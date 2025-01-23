Россияне усиленно атакуют на нескольких направлениях: ВСУ отбили 62 штурма возле Покровска – Генштаб

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 115 боевых столкновений. Самые многочисленные атаки россияне проводили на Покровском, Лиманском, Торецком и Купянском направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 2 ракетных удара с применением 4 ракет, а также 74 авиаудара, сбросив 116 КАБ. Кроме этого, совершил более 5200 обстрелов, из них 117 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 2487 дронов-камикадзе".

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Детали: На Купянском направлении за сутки оккупанты атаковали 7 раз. Украинские воины отражали их штурмы у Лозовой, Загрызово и Петропавловки.

На Лиманском направлении армия РФ штурмовала 11 раз, пытаясь прорвать оборону у Першотравневого, Новосергиевки, Зеленой Долины, Кузьминого, Зеленого Гая, Заречного, Ямполовки и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении россияне 2 раза атаковали в районе Часового Яра.

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На Торецком направлении российская армия осуществила 14 атак у Торецка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 62 штурма и наступления РФ возле Зеленого Поля, Миролюбовки, Елизаветовки, Лисовки, Леонтовичей, Звёздного, Покровска, Новосергиевки, Котлиного, Андреевки, Шевченко, Дачного, Улаклы и в направлениях Янтарного, Луча и Зеленого. Оккупанты активно использовали бомбардировочную и штурмовую авиацию, нанося удары по позициям ВСУ и населенным пунктам.

На Новопавловском направлении россияне 5 раз атаковали возле Константинополя и Времевки.

На Приднепровском направлении российские войска 3 раза пытались вытеснить украинских воинов с позиций, но понесли потери и отступили.

На Курском направлении украинские защитники за сутки отбили 9 атак. Враг нанес 21 авиаудар, сбросил 34 управляемые авиабомбы, а также совершил 377 обстрелов, среди них 9 – из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском, Северском, Ореховском и Гуляйпольском направлениях наступательных действий войска РФ не проводили.