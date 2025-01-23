Зеленський про можливе скорочення допомоги США: Поки змін немає

Президент Володимир Зеленський під час відвідування виставки в Українському домі в Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму повідомив, що наразі змін у надходженні допомоги від США до України немає.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи очікується скорочення допомоги від США, Зеленський відповів: "Поки що все йде, як іде".

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Він також розповів про підготовку зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Зеленський сказав, що зустрічі між двома президентами передуватимуть декілька зустрічей їхніх команд.

"Команди працюватимуть над зустрічами, буде декілька зустрічей, різних, командних зустрічей насамперед. А потім працюватимемо вже над майбутньою зустріччю з президентом", – сказав глава держави журналістам.

Проте, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Дональд Трамп не скасує всю допомогу Україні після вступу на посаду.

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Попередні очільники Пентагону та Держдепартаменту США Ллойд Остін і Ентоні Блінкен разом пояснили небезпеку скорочення військової допомоги Україні та передчасного припинення вогню.

А адміністрація президента США Джо Байдена розсекретила нові дані щодо своєї допомоги Україні.