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Зеленский о возможном сокращении помощи США: Пока изменений нет

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцЧетверг, 23 января 2025, 09:14
Зеленский о возможном сокращении помощи США: Пока изменений нет
Зеленский и Трамп. Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский во время посещения выставки в Украинском доме в Давосе на полях Всемирного экономического форума сообщил, что сейчас изменений в поступлении помощи от США в Украину нет.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Детали: Отвечая на вопрос, ожидается ли сокращение помощи от США, Зеленский ответил: "Пока что все идет, как идет".

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Он также рассказал о подготовке встречи с президентом США Дональдом Трампом. Зеленский сказал, что встрече между двумя президентами будут предшествовать несколько встреч их команд.

"Команды будут работать над встречами, будет несколько встреч, различных, командных встреч прежде всего. А потом будем работать уже над будущей встречей с президентом", – сказал глава государства журналистам.

Между тем, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Дональд Трамп не отменит всю помощь Украине после вступления в должность.

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Предыдущие руководители Пентагона и Госдепартамента США Ллойд Остин и Энтони Блинкен вместе объяснили опасность сокращения военной помощи Украине и преждевременного прекращения огня.

А администрация президента США Джо Байдена рассекретила новые данные о своей помощи Украине.

СШАпомощь УкраинеЗеленский
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